ضبط سيدة بالغربية تعدت على طفلتها بالضرب حتى الموت لكثرة هروبها من المنزل

الغربية - مصطفى عادل

ألقى ضباط مباحث مركز طنطا القبض على ربة منزل بعد تعدت على ابنتها البالغة من العمر 13 عاما بالضرب المبرح حتى لفظت أنفاسها لكثرة هروبها من المنزل.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من العميد وليد توفيق مأمور مركز طنطا، بوصول فتاة للمستشفى مصابة بسحجات وكدمات متفرقة ووفاتها.

وبفحص رجال المباحث الجنائية للواقعة تبين أن المتوفاة، طفلة 13 سنة، وتعرضت للضرب المبرح على يد والدتها بسبب كثرة هروبها من المنزل.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط الام المتهمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة واخطار النيابة العامة التي أمرت بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.