"صحة دمياط" تصدر 8 آلاف قرار علاج على نفقة الدولة بإجمالى 10.5 مليون جنيه

قامت إدارة العلاج على نفقة الدولة بمديرية الصحة بدمياط بقيادة الدكتورة دعاء المحلاوى خلال شهرى يوليو وأغسطس من العام الجارى 2022، بإصدار 8000 قرار علاج على نفقة الدولة، بقيمة 10.5 مليون جنيه وتشمل القرارات الغسيل الكلوى و قرارات العلاج الخارجى لأمراض الباطنة والأمراض المناعية بالإضافة إلى العمليات والعلاج الداخلى بالمستشفيات وقرارات العناية المركزة والفيروسات الكبدية.

وجارى متابعة إجراء 350 عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار بمستشفيات المحافظة، وعمل 100 مناظرة لحالات مرضى القلب والأمراض المناعية بمقر الإدارة بمديرية الصحة بدلا من سفر الحالات المرضية إلى المجالس الطبية بالقاهرة، يأتى ذلك ضمن الخطة العامة لمديرية الصحة لتقديم كافة الخدمات الطبية للمواطنين بالمجان.