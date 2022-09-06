صحة الدقهلية: تركيب قسطرتين للغسيل البريتونى بمستشفى منية النصر المركزى لأول مرة

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم عن تركيب أول قسطرتين للغسيل البرويتونى بمستشفيات الدقهلية مما يعد نقلة نوعية فى خدمات أمراض الكلى بالمحافظة.

وأضاف "مكين " أن الفريق الطبى بقسم الجراحة بمستشفى منية النصر المركزى، تمكن من تركيب قسطرتين للغسيل البرويتونى، والتى تعتبر خدمة تخصصية هامة تنقذ الكثير من مرضى الفشل الكلوى، والذين يجدون صعوبة فى اجراء الغسيل الدموى المتعارف عليه مثل مشاكل الأوعية الدموية وخلافه.

وثمن مكين جهود وزارة الصحة وحرصها على توفير كافة مستلزمات الغسيل البريتونى معرباً كذلك عن خالص تقديره لمديرية إدارة الكلى بالمديرية الدكتور أحمد البيلى ولقسم الجراحة بمستشفى منية النصر المركزى وفى مقدمتهم الدكتور السيد النمر استشارى الجراحة بالمستشفى.