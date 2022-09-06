"صحة الأقصر" تطلق اليوم قافلة طبية فى جميع التخصصات بقرية النجوع قبلى بإسنا

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، عن التجهيز لتنظيم فعاليات قافلة طبية فى قرية النجوع قبلى بمدينة إسنا، وذلك اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر الجارى، وذلك للكشف وتقديم العلاج بالمجان للمواطنين فى مختلف التخصصات الطبية.

وأضاف الدكتور طاهر أيوب، لـ"اليوم السابع"، أنه تعلن مديرية الشؤون الصحية بالأقصر عن إطلاق قافلة طبية يومي الإثنين والثلاثاء 5 و6 سبتمبر الجارى للكشف والعلاج، حيث إن الكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية :- (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة – الأطفال - العظام - الجلدية - أسنان – رمد - خدمات الأشعة والتحاليل – صيدلية - كشف عشوائي( سكر وضغط واعتلال كلوي)، وذلك فى إدارة إسنا بوحدة النجوع قبلي.

وأكد الدكتور طاهر أيوب، أنه يقوم الأطباء بتجهيز التقارير الطبية للحالات المحتاجة للعلاج على نفقة الدولة وتحويل المرضى للمستشفيات فى حالة احتياجها لإجراء عمليات جراحية، مشدداً على أن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر تنظم قوافل طبية بشكل اسبوعى بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة وذلك لضمان تقديم الرعاية الصحية للمواطنين غير القادرين بالقرى والنجوع وتوفير الخدمات الصحية اللائقة بهم.

وفى نفس السياق تفقد الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أعمال قافلة طبية بوحدة القباحي شرق ببندر الأقصر، وذلك لخدمة المواطنين فى إطار السعى المستمر لتقديم خدمات طبية متميزة لأهالى محافظة الأقصر، وضمان وصولها للمواطنين بكافة مدن وقرى المحافظة، موضحاً أن القافلة تتضمن تخصصات الباطنة والأطفال والجراحة العامة والأنف والأذن والجلدية والعظام والنساء والتوليد، وتنظيم أسرة والكشف المبكر للاعتلال الكلوي والكشف العشوائي للسكر والضغط، حيث يتم توقيع الكشف وإجراء التحاليل اللازمة على كافة الحالات وصرف العلاج مجاناً.