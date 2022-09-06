اليوم السابع
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سلوكيات فى قطارات السكة الحديد تعرضك لغرامة تصل لـ421 جنيها.. تعرف عليها

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 02:00 م
سلوكيات فى قطارات السكة الحديد تعرضك لغرامة تصل لـ421 جنيها.. تعرف عليها السكة الحديد
كتب سيد الخلفاوى

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حددت هيئة السكة الحديد غرامة قدرها 70 جنيها على التدخين بالمحطات والقطارات على كافة خطوطها، مؤكدة أنه يتم تحصيلها فوريا من المخالف من قبل عاملى السكة الحديد وأفراد الشرطة وإحالة الممتنع عن الدفع الفورى إلى النيابة العامة.
 
وطالبت هيئة السكة الحديد عامليها بتحرير محضر شرطة ضد أي راكب يمتنع عن دفع هذه الغرامة بشكل فورى تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة، وذلك في محاولة لتحقيق الانضباط داخل محطات وقطارات الهيئة ومواجهة السلوكيات السيئة من قبل بعض الأشخاص.
 
وحددت هيئة السكة الحديد المخالفات المحظور ارتكابها بالسكة الحديد وقطاراتها والتي يؤدى ارتكابها إلى توقيع غرامات فورية ضد المخالف تتراوح بين 50 إلى 421 جنيها، وشملت قائمة المحظورات التدخين والنزول أو الصعود من القطارات أثناء المسير أو من الأماكن غير المخصصة لذلك.
 
كما تضمنت المحظورات العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو تعطيل حركاتها على الخطوط أو الركوب على أسطح القطارات أو بين عرباتها أو في أي مكان من شأنه تعريض حياة الركاب أو مسير القطارات للخطر، أو حمل أي مواد قابلة للاشتعال أو الأثقال الكبيرة التي تعرض جمهور الركاب للمضايقة أو الأذية أو عبور شريط السكة الحديد من غير الأماكن المخصصة لعبور المشاة.
 
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