سعر سلة خامات "أوبك" اليومى يسجل 99.84 دولار للبرميل

كتبت -مروة الغول

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" اليوم ، أن سعر سلة أوبك المكونة من ثلاثة عشر خاما بلغ 88.84 دولارا للبرميل يوم الأثنين، مقارنة بـ99.22 دولارا يوم الجمعة السابق، وذلك وفقا لحسابات أمانة أوبك.

وتتكون سلة خامات أوبك من 13 خاما هى مزيج صحارى الجزائرى، خام جيراسول الأنجولى، دجينو الكونغوى، زافيرو الغيني "الاستوائية"، رابى الجابونى، الخام الإيرانى الثقيل، خام البصرة الخفيف العراقى، خام التصدير الكويتى، خام السدر الليبى، بونى الخفيف النيجيرى، العربى الخفيف السعودى، مربان الإماراتى، وميرى الفنزويلى.

قرر وزراء الطاقة في تحالف منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك والمنتجين المستقلين " مجموعة أوبك + " في اجتماعهم الشهري الثاني والثلاثين الاثنين خفض إنتاج المجموعة بنحو 100 ألف برميل يوميا في شهر أكتوبر المقبل.

وأشار البيان الختامي للاجتماع الوزاري الذي عقد عبر الفيديو برئاسة الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي والكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي - إلى التأثير السلبي للتقلبات وانخفاض السيولة على سوق النفط الحالي، لافتا إلى الحاجة إلى دعم استقرار السوق وعمله بكفاءة.

وطلب البيان من رئيس أوبك النظر في الدعوة لعقد اجتماع وزاري لمنظمة أوبك وخارجها في أي وقت لمناقشة تطورات السوق وذلك إذا لزم الأمر، موضحا أنه تقررعقد الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لأوبك وغير الأعضاء في منظمة أوبك في 5 أكتوبر المقبل.