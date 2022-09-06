سرايا الوسية.. قصة أشهر مبنى بالشرقية جسد تاريخه عمالقة الدراما بمصر.. صور

تقف "سرايا الخواجة كاتى" ويطلق عليها الأهالى "سرايا أرض الوسية" على بعد أمتار من قرية الرباعى بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، شاهدة على حقبة تاريخية هامة من تاريخ مصر، ومجرد أن تطأ قدماك أرض الوسية، وترعى القطن المصرى يزين حقولها الخضراء مع أصوات السواقى، يعيد هذا المشهد للأذهان قصة مسلسل "الوسية" عن رواية الدكتور" خليل حسن خليل" أستاذ الاقتصاد السياسى، الذى سرد قصة حياته فى رواية فريدة حملت اسم " الوسية" وجسدها للدراما الفنان " أحمد عبد العزيز" عام 1990.

الوسية هى واحدة من أجمل السير الروائية التى كتبها " خليل حسن خليل" ليرصد فيها أحوال الناس والسلطة والملاك والأرض ويؤرخ فيها لمصر فى العهد الملكى اجتماعيا وسياسيا، وتسرد لنا الوسية قصة حقيقة لكفاح طفل من الأرياف، كان جده عمدة لقرية الرباعى بمركز كفر صقر، وورث أبيه عن جده 105 أفدنة من أجود أنواع الأرضى، ولكنه قام بإقراض عدد من أهالى قريته أموال،دون أخذ إيصالات أمانة عليهم وما يثبت حقه وتماطل بعضهم عن السداد، وترتب على ذلك أن تراكمت عليه الديون، فأخذ منه الخواجة اليونانى، الأرض وحجز على منزله، vوتسبب ذلك فى حرمانه من التعليم لعدم قدرته على دفع مصاريف الدراسة، وعمل لمدة 6 سنوات كاتب حسابات فى وسية الخواجة اليونانى، التى تبعد عن قرية الرباعى مسافة كيلومتر، ثم تركها بعد صراعه مع الخواجة ومطالبته بإعطاء الفلاحين حقوقهم، وتطوع بالجيش المصرى، وحصل على الليسانس فى القانون،خلال فترة التطوع لكن تفوقه لم يؤهله لشغل وظيفة مناسبة فى سلك القضاء أو التدريس فى الجامعة لانه فلاح ابن فلاح، إلا أنه لم يستسلم وسافر إلى الخارج وحصل على الدكتوراة وعمل بالأمم المتحدة.