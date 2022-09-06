زى النهارده..شاهد بالتخابر مع حماس: ضبط سلاح غير مرخص بحوزة حارس خيرت الشاطر

كتب إيهاب المهندس- أسماء شلبى

زى النهارده منذ 4 سنوات، يوم 6 سبتمبر 2018، استمعت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، لأقوال الشهود فى إعادة محاكمة 24 متهما من قيادات الإخوان الإرهابية بتهمة التخابر مع حماس.

وخلال تلك الجلسة نادت المحكمة على شاهد الإثبات الأول، وقال بعد حلف اليمن، إنه كان يعمل معاون مباحث قسم شرطة القاهرة الجديدة ثان، خلال الفترة من 2010 وحتى 2013، وأنه ألقى القبض على المتهم "أسامة خ أ".

وعن تفاصيل القبض على المتهم أكد الشاهد أنه كان معين خدمة على لجنة الاستفتاء على دستور 2012، بمركز شباب التجمع الأول، موضحا أنه أثناء الخدمة شاهد المتهم يخرج بطاقته الشخصية من جيبه الخلفى، وشاهد كعب طبنجة يظهر من ملابس المتهم، وعقب تفتيشه عثرت على سلاح نارى غير مرخص بحوزته.

وأشار الشاهد إلى أن المتهم أخبره عقب القبض عليه أنه يعمل الحارس الخاص بخيرت الشاطر، ويستخدم السلاح لحراسة خيرت الشاطر.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية ، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب.