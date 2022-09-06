اليوم السابع
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زوجة مؤمن زكريا: لدى تفاؤل أن يعود للعب مرة أخرى

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 12:07 ص
زوجة مؤمن زكريا: لدى تفاؤل أن يعود للعب مرة أخرى ريهام الشيمى
كتب أحمد عرفة

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قالت ريهام الشيمى زوجة اللاعب مؤمن زكريا، إن زوجها سافر 3 مرات الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وانجلترا من أجل معرفة أسباب المرض وحتى الآن لا يعرفون ما المرض الذى يعانى منه ، وننتظر أن يجدون علاج للمرض .

وأضافت زوجة اللاعب مؤمن زكريا، خلال برنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة دى أم سى: بريطانيا أكثر تقدما في البحث ، وهذا يعطى لنا أمل ، ولدى تفائل أن يعود للعب مرة أخرى .

وقالت زوجة اللاعب مؤمن زكريا: الناس كلها تحب مؤمن زكريا حتى جمهور الأهلى والزمالك يحبونه، وليس أي لاعب جمهورين الأهلى والمالك يجتمعون عليه .


اسعاد يونس

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