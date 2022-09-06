زوجة مؤمن زكريا: لدى تفاؤل أن يعود للعب مرة أخرى

كتب أحمد عرفة

قالت ريهام الشيمى زوجة اللاعب مؤمن زكريا، إن زوجها سافر 3 مرات الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وانجلترا من أجل معرفة أسباب المرض وحتى الآن لا يعرفون ما المرض الذى يعانى منه ، وننتظر أن يجدون علاج للمرض .

وأضافت زوجة اللاعب مؤمن زكريا، خلال برنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة دى أم سى: بريطانيا أكثر تقدما في البحث ، وهذا يعطى لنا أمل ، ولدى تفائل أن يعود للعب مرة أخرى .

وقالت زوجة اللاعب مؤمن زكريا: الناس كلها تحب مؤمن زكريا حتى جمهور الأهلى والزمالك يحبونه، وليس أي لاعب جمهورين الأهلى والمالك يجتمعون عليه .