اليوم السابع
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الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 03:59 م
أكرم القصاص
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زراعة 300 شجيرة فى 5 مدارس بقطور ضمن مبادرة 100 مليون شجرة

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 03:54 م
زراعة 300 شجيرة فى 5 مدارس بقطور ضمن مبادرة 100 مليون شجرة زراعة 300 شجيرة في 5 مدارس بقطور
الغربية مصطفى عادل

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شهد  ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة بعدد من مدارس إدارة قطور التعليمية، وأشار حسن إلى أن أهداف مبادرة 100مليون شجرة ترتكز في مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وتحسين نوعية الهواء، وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة.
 
وقام وكيل الوزارة بمتابعة ومشاركة تنفيذ المبادرة بمدارس سملا الثانوية المشتركة، دماط الثانوية المشتركة، قطور الثانوية المشتركة، نشيل الرسمية للغات، العمة الثانوية المشتركة، حيث تم زراعة 300 شجيرة بالمدارس الخمس.
 
و أكد وكيل الوزارة، إن هذه المبادرة تأتي في ظل حرص تعليم الغربية على المشاركة في المحافظة على الغطاء النباتي والرقعة الخضراء في الوطن والعالم، واستشعارا بدوره في الإسهام في تحسن الحالة المناخية، والمحافظة على البيئة من خلال تنقية الهواء بواسطة زيادة المسطحات الخضراء.
 
رافق وكيل الوزارة خلال تنفيذ المبادرة بإدارة قطور التعليمية، عبد الفتاح عبده، مدير عام الإدارة، محمد حمودة، مدير إدارة الأمن، بوسي الشوبكي، مدير وحدة التنمية المستدامة بالمديرية.
 

محافظة الغربية

مبادرة 100مليون شجرة

قطور

زراعة أشجار بالغربية



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