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روسيا: لن تقدر أوروبا على التخلى عن الغاز الروسي حتى حلول عام 2027

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 12:26 ص
روسيا: لن تقدر أوروبا على التخلى عن الغاز الروسي حتى حلول عام 2027 النفط
كتب أحمد عرفة

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أكد وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف، أن الشتاء سيظهر مدى إيمان الاتحاد الأوروبي بإمكانية التخلي عن الغاز الروسي، ولن تقدر أوروبا على التخلي عن الغاز الروسي حتى حلول عام 2027، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف وزير الطاقة الروسي: للتخلي عن الغاز الروسي، يجب أن يكونوا على يقين من أنهم سيكونون قادرين على القيام بذلك بحلول عام 2027، وضع الأسعار بحد ذاته ليس بالأمر السهل ، فليس لدى أوروبا من تعتمد عليه باستثناء الأمريكيين، الذين يزيدون إنتاج الغاز الطبيعي المسال.

وتابع وزير الطاقة الروسي : أعتقد أن الشتاء القادم سيظهر مدى حقيقة إيمانهم بإمكانية التخلي عن الغاز الروسي، وبعد كل شيء، سيؤدي هذا إلى توقف الصناعة، بما في ذلك المواد الكيميائية، وستكون هذه الحياة جديدة تماما بالنسبة للأوروبيين، وأعتقد أنهم لن يكونوا قادرين على الرفض، فهذا كثير للغاية بالنسبة لهم.


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