اليوم السابع
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رفع 110 أطنان مخلفات وتحرير 17 محضرا لمخالفات تموينية بمركز الواسطى

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 11:35 ص
رفع 110 أطنان مخلفات وتحرير 17 محضرا لمخالفات تموينية بمركز الواسطى حملة نظافة فى بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى شمال محافظة بنى سويف برئاسة حمادة راضى، بتنفيذ حملة للنظافة ورفع القمامة بالمدينة والقرى التابعة، والتي على إثرها تم توريد 110 أطنان مخلفات لمصنع التدوير بالمنطقة الصناعية كوم أبو راضي نواتج العمل بقرية زاوية المصلوب وجزيرة المساعدة وقرى قمن العروس والميمون وإطواب وإنفسط وأبو صير الملق وميدوم، بجانب قص وتهذيب الأشجار بمدخل المدينة.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف تم تحرير 17 محضرا لمخالفات تموينية بالمحال التجارية والمخابز البلدية، والتي تنوعت بين حيازة وعرض سلع منتهية الصلاحية، وعدم وجود شهادات صحية تفيد خلو العاملين بمجال الأغذية من الأمراض المعدية، وعدم وجود سجل تجاري، بجانب إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والتصرف في 150كجم من حصة الدقيق البلدي المدعم، وغيرها، وذلك خلال حملات تفتيشية نفذتها إدارة تموين الواسطى ومكاتبها بالقرى، تحت إشراف الوحدة المحلية.

 


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