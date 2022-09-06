رئيس وزراء باكستان فى يوم الدفاع: العالم اعترف بدور قواتنا المسلحة فى حفظ السلام

كتبت: هناء أبو العز

قال محمد شهباز شريف، رئيس وزراء باكستان، إن السادس من سبتمبر يمثل ذكرى يوم الدفاع الـ 57 عامًا ، حيث أثبتت القوات المسلحة الباكستانية للعالم أنها مستعدة دائمًا للدفاع عن كل شبر من الوطن الأم ، بغض النظر عن التكلفة.

وأضاف شهباز على هامش الاحتفال بيوم الدفاع الباكستانى، أن اليوم تكرم الأمة أبناء الأرض الشجعان، وخاصة شهدائنا الكرام الذين ضحوا بأرواحهم وهم يقاتلون بشجاعة وإقدام ضد العدو الذي كان أكبر بكثير من حيث القوة العددية.

وقاال شهباز: "تم الاعتراف بدور قواتنا المسلحة في الحفاظ على السلام في مختلف البلدان تحت راية الأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم، وهذا يدل على التزامنا بإرساء سلام مستدام، لا سيما في المنطقة، وهذا الالتزام هو السمة المميزة لسياستنا الخارجية، و مع الرغبة في تحقيق سلام دائم ، لا يمكن لباكستان أن تظل غافلة عن الحاجة إلى تعزيز دفاعنا وشراء المعدات الحديثة على الرغم من الوضع الاقتصادي الصعب".

وأضاف رئيس الوزراء: نحن مدينون باحترام كبير لعائلات الشهداء الذين تحملوا بشجاعة فقدان أقربائهم وأحبائهم. نرفع القبعة أيضا للأبطال ، الرجال والنساء في الزي العسكري ، وأفراد الشرطة وغيرها من وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات ، الذين يحافظون بيقظة على حدود الوطن الأم من التهديدات الخارجية والداخلية في الظروف الجوية القاسية والبيئات المعادية.

وهنأ شهباز القيادة العسكرية على نجاح عملية رد الفساد في الوصول إلى نهايتها المنطقية، كما أثني على دور قوات الأمن ، ولا سيما أفراد الجيش والبحرية في إنقاذ أرواح الآلاف من الناس خلال الفيضانات الأخيرة في بلوشستان ، والسند ، وخونبرمان ، وجنوب البنجاب.

وأشار إلى أن جامو وكشمير التى تحتلها الهند تعتبر نقطة اشتعال بين القوتين النوويتين في جنوب آسيا. وكلما تم حلها بشكل أسرع وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ، كان ذلك أفضل للسلام والتنمية في المنطقة. ودعا شهباز المجتمع الدولي إلى ممارسة تأثيره على نيودلهي للتراجع عن الإجراءات التي اتخذها فيما يتعلق بجامو و كشمير المحتلة في 5 أغسطس 2019 و وبالنسبة لخلق بيئة مواتية لمحادثات هادفة مع باكستان فالكرة في ملعب الهند.