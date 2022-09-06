رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء يتفقد محطتى البطس الجديدة والقديمة بالفيوم

كتبت أسماء نصار

تفقد الدكتور أيمن السيد إبراهيم رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء وقيادات المصلحة محطتى البطس الجديدة والقديمة بمحافظة الفيوم للاطمئنان على الحاله الفنية والأمنية للمحطات ومدى جاهزيتها.

وأوضح السيد، أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تقوم بدور هام فى تلبية الاحتياجات المائية لكافة القطاعات من خلال إنشاء وإحلال وتجديد محطات الرى والصرف وإنشاء محطات جديدة ، حيث تقوم المصلحة بتشغيل وصيانة (585) محطة متنوعة من محطات الرى والصرف والخلط، وتكون مسئولة عن رفع المياه من نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والفرعية لتوصيل المياه للأراضي الزراعية ومحطات مياه الشرب وغيرها من الاستخدامات، بقدرات تصل إلى حوالى 400 مليون م3/ يوم من محطات الرى وأكثر من 150 مليون م٣/ يوم منمحطات الصرف تعمل معظمها بصفة دائمة خلال فتره أقصى الإحتياجات ، بالإضافة ل 55 عائمة تقع معظمها فى محافظة أسوان لخدمة زمامات حوالى 40 ألف فدان وعدد من محطات مياه الشرب.

وأشار إلى ما تمتلكه المصلحة من مراكز للطوارئ منتشرة فى أنحاء الجمهورية "5 مراكز طوارئ رئيسية" لخدمة منظومة الرى والصرف فى حالات الأزمات والنوات والسيول، وهى مراكز (مريوط – الوادى – أبوسكين – سيناء – كوم أمبو) ، وتم تجهيز مراكز الطوارئ بمعدات ثقيلة تساعد على التدخل السريع مثل (أوناش وشوكة ولوادر وحفارات ووسائل نقل ثقيلة) ، وتحتوى كل منها على وحدات رفع متنوعة بتصرفات تتراوح بين (٠.25 – 4.00) م٣/ث ، ووحدات توليد كهرباء توربينية بقدرات تتراوح بين 100 كيلو فولت أو 2.50 ميجا فولت أمبير، و قامت المصلحة مؤخراً بتركيب 10 وحدات طوارئ ديزل وكهرباء بموقع الثروة السمكية بوادي مريوط على مصرف غرب النوباريه لحماية جسر محور التعمير ومنطقة غرب الاسكندريه من الغرق.

ولتحقيق التعامل الفعال والسريع مع أي أعطال تمتلك مصلحة الميكانيكا والكهرباء 12 ورشة رئيسية يتبعها العديد من الورش الفرعية بمحافظات (الإسكندرية - البحيرة - الدقهلية - الشرقية - كفر الشيخ - شمال سيناء - اسوان - نجع حمادي -المنيا - توشكي) ،والمزودة بالمعدات والآلات والأدوات ذات التقنية الحديثة ، يتم خلالها إعادة تأهيل الأجزاء التالفة وتوفير إحتياجات المحطات من قطع الغيار المحلية، وتوفير إحتياجات المحطات من الكراسي النحاس والسبيكة ، وتصنيع شبك الأعشاب وبوابات الحجز اللازمة للمحطات ، وإجراء أعمال العمرات للمحركات الديزل.

ولتحقيق المتابعة المستمرة لحالة المحطات فقد تم إنشاء معامل هندسية رئيسية بكل إدارة مركزية للقيام بأعمال الإختبارات والمعايرة والضبط الدوري لأجهزة التحكم ، وتزويد المعامل بسيارات مجهزة بأحدث الأجهزة (معمل متنقل) للتدخل السريع في حال حدوث أي أعطال طارئة كما تم تدريب كوادر بشرية من مهندسين وفنين بإعطائهم دورات تدريبية على استخدام الأجهزة الحديثة للتنبؤ بالأعطال وسرعة إصلاحها.