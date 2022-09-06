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رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية يعلن دخول الأرز والقطن فى البورصة السلعية

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 02:34 م
رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية يعلن دخول الأرز والقطن فى البورصة السلعية تدشين أول سوق نموذجى مركزى بمنطقة الدلتا
كتب مدحت وهبة ومحمد طارق وتصوير خالد كامل

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أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين و رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن موسم توريد الأرز المحلي الذي بدأ سبتمبر الحالي سيدخل ضمن السلع الأساسية  للبورصة السلعية وسيكون هناك مندوبا من البورصة السلعية في اللجنة الدائمة للأرز في نقاط استلام الأرز البالغة 150 موقعا.
 
وأضاف عشماوي أن احتياجات الشركة  القابضة للصناعات الغذائية والهيئة العامة للسلع التموينية سيتم توفيرها بطريقة مميكنة من خلال البورصة السلعية مؤكدا ضرورة قيام كافة التجار المتعاملين مع هيئة السلع التموينية والشركة القابضة بتسجيل انفسهم (تكويد) في البورصة السلعية وأن عملية التكويد تساهم في شفافية التداول وافصاح لكافة العمليات البيع والشراء التى تمت في الفترات المختلفة فضلا عن إعلان الأسعار، مما يتيح للشركة القابضة وهيئة السلع التموينية الشراء بأفضل الأسعار وفقا للمواصفات، كما ستساهم عملية التكويد على تقليل الوسطاء والتجار مما يساهم في خفض الأسعار كما أن موسم جني القطن المقبل سيدخل في تداول البورصة السلعية.
 
 
جاء ذلك خلال تدشين الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية و الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، و الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية واللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكبارى أول سوق نموذجي مركزى بمنطقة الدلتا ،وذلك داخل المنطقة اللوجستية /التجارية بطنطا بمحافظة الغربية،وتم وضع حجر الأساس للسوق ،وذلك ضمن خطة فخامة رئيس الجمهورية لتوفير احتياجات المواطنين من كافة السلع الاستراتيجية ،كما يعمل هذا السوق على تقليل الفاقد في المواد الغذائية والخضروات والفواكه كما افتتح الوزير العديد من المشروعات بالمنطقة اللوجستية / التجارية بمنطقة طنطا.

التموين

تنمية للتجارة الداخلية

البورصة السلعية

الارز والقطن

منتجات البورصة السلعية

اليوم السابع بلس



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