رئيس جامعة بنها يكرم الطلاب الفائزين فى مسابقة "كأس المعرفة"

القليوبية إبراهيم سالم

كرم الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، الطلاب المشاركين فى مسابقة "كأس المعرفة"، لحصولهم علي المركز الثالث على مستوى المسابقة، والتي تم تنظيمها بجامعة عين شمس خلال الفترة من 26 إلى 30 أغسطس الجاري بمشاركة 25 جامعة مصرية حكومية وأهلية وخاصة.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور مصبح الكحيلي مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، ومشرفي النشاط العلمي والتكنولوجي برعاية الشباب.

وأكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، علي دعم الجامعة لكافة الأنشطة الطلابية مما يسهم في اكتشاف المواهب العلمية والفنية لدى الطلاب، وتنمية روح العمل الجماعي والتنافس الشريف بين الطلاب، بالإضافة إلى صقل المهارات الحياتية والمعرفية لدى الطلاب من خلال الأنشطة العلمية المتاحة، مما يساهم في بناء شخصية الطالب، وخلق جيل من قادة المستقبل معتز بذاته وفخور بتاريخ بلاده.

من جانبه قدم الدكتور تامر سمير، التهنئة للطلاب الفائزين في المسابقة، مؤكدا أن مشاركة طلاب الجامعة في هذه المسابقات يعمل علي مد أواصر الصداقة مع الطلاب من كافة الجامعات، كما أنه يعمل على تنمية المهارات لدى الطلاب.

وأضاف الدكتور خالد عيسوي، أن المسابقة فيها طلاب من كليات الطب البشرى والعلاج الطبيعي والطب البيطري والهندسة بشبرا، مشيرا إلى أن الطلاب الذين مثلوا الجامعة في المسابقة هم الطلاب الفائزين فى مسابقة العباقرة بجامعة بنها (الموسم الثانى)، مشيدا بالمشاركة الإيجابية لطلاب الجامعة في الأنشطة الطلابية في مختلف المجالات العلمية، والثقافية، والرياضية، والفنية.

وأشار الدكتور مصبح الكحيلي، إلى أن الطلاب الفائزين هم: الطالب أحمد حسام السيد كلية الهندسة بشبرا، الطالب أحمد على محمد كلية العلاج الطبيعي، الطالبة ميار مصطفى حسن كلية الطب البيطري، والطالبة منة الله عبدالله كلية الطب البشري.