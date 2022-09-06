رئيس جامعة أسيوط يتفقد مخبز المنتجات الخالية من الجلوتين بكلية الزراعة

أشاد الدكتور أحمد المنشاوي، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط بالدور الإنتاجي، والبحثي والعلمي الذي تقوم به كلية الزراعة على مستوى كليات الجامعة، والتي يمتد دورها لخدمة المجتمع المحيط، وخدمة أفراده من خلال ما تضمه من وحدات إنتاجية متنوعة، ومعامل بحثية تهدف للتحسين المستمر لكافة المنتجات وفق أسس علمية وبحثية، وتوفير تلك المنتجات من خلال منافذ بيع الكلية، والتي من ضمنها مخبز المنتجات الخالية من الجلوتين، ومعمل منتجات الألبان.

وأكد المنشاوي، على حرص إدارة الجامعة على الدعم، والتطوير الدائم لها مع توفير كافة سبل الدعم المالي، واللوجيستى من أجل الحفاظ على ريادة الكلية، ورسالتها، وزيادة قدراتها الإنتاجية مع الحفاظ على مكانتها العلمية والبحثية.

وبدأ القائم بعمل رئيس الجامعية، جولته بكلية الزراعة بمتابعة العملية الإنتاجية، وطبيعة العمل بمخبز المنتجات الخالية من الجلوتين، والذي يعد أول مخبز مخصص لمرضى حساسية القمح بالصعيد، والتى رافقه فيها الدكتور عادل محمود عميد كلية الزراعة، والدكتور عادل تمام وكيل الكلية لشئون التعليم، والطلاب، والمشرف العلمى على معمل منتجات الألبان، والمشرفين العلميين على المخبز الدكتور مخلص أحمد، والدكتورة صفاء عبد الحميد.

وأوضح الدكتور عادل محمود، عميد كلية الزراعة أن المخبز تشرف عليه كلية الزراعة بالتعاون مع وحدة التغذية الإكلينيكية بمستشفى الأطفال الجامعى والذي يقوم بتوفير نوع معين من المخبوزات الخالية من بروتين الجلوتين بأسعار مخفضة بدلاَ ن تكبد السفر إلى القاهرة لشراء المنتجات الخالية من الجلوتين، والتي تشمل الخبز، والبيتزا، والمكرونة، وغيرها من المنتجات، وذلك بأسعار مخفضة مناسبة لجميع الفئات مما يجعل مريض حساسية القمح لا يشعر أنه ينقصه أطعمة أو منتجات يفضل تناولها.

وأشار عميد كلية الزراعة، إلى تفقد رئيس الجامعة معمل منتجات الألبان، والذي يقدم الألبان وكافة منتجاتها من الزبادي والقشطة وغيرها وتوفيرها لجميع منسوبي الجامعة من السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب من خلال منافذ البيع المختلفة بالكلية، موجهاَ بضرورة زيادة القدرة الإنتاجية في مختلف قطاعات الكلية وتعظيم الاستفادة من كافة الموارد المتاحة بالكلية بما يساهم في تعزيز قدراتها.

مخبز المنتجات الخالية من الجلوتين بكلية زراعة جامعة أسيوط



الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط



مخبز المنتجات الخالية من الجلوتين بكلية زراعة جامعة أسيوط

الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط



مخبز المنتجات الخالية من الجلوتين بكلية زراعة جامعة أسيوط

المخبز

الخبز