الرئيسية تقارير مصرية رئيس الوزراء يصدر قرارا بسحب الجنسية المصرية من فلسطينية لاكتسابها عن طريق الغش الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 11:04 ص الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء كتبت هند مختار مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، قرار بسحب الجنسية المصرية من نجوي قاسم محمود شعبان أبو جزر من مواليد القاهرة وفلسطينية الأصل وذلك لاكتسابها الجنسية عن طريق الغش وبناء على أقوال كاذبة. سحب الجنسية مجلس الوزراء مصطفي مدبولي الجنسية المصرية الموضوعات المتعلقة رئيس الوزراء: تطوير منطقة السواقى بالفيوم تُلبى متطلبات التطوير الحضارى الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 10:43 ص رئيس الوزراء مطالبا المحافظات بتطوير مدخلها الرئيسى: بوابة تعكس هويتها الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 10:21 ص رئيس الوزراء يتفقد تطوير ميدان السواقى بالفيوم الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 10:10 ص "معلومات الوزراء" يرصد تقديرات المنظمات الدولية بشأن قضايا المناخ الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 10:03 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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