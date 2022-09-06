رئيس الوزراء يصدر قرارا بسحب الجنسية المصرية من فلسطينية لاكتسابها عن طريق الغش

كتبت هند مختار

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، قرار بسحب الجنسية المصرية من نجوي قاسم محمود شعبان أبو جزر من مواليد القاهرة وفلسطينية الأصل وذلك لاكتسابها الجنسية عن طريق الغش وبناء على أقوال كاذبة.