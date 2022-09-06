اليوم السابع
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الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 12:07 م
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رئيس الوزراء يصدر قرارا بسحب الجنسية المصرية من فلسطينية لاكتسابها عن طريق الغش

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 11:04 ص
رئيس الوزراء يصدر قرارا بسحب الجنسية المصرية من فلسطينية لاكتسابها عن طريق الغش الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، قرار بسحب الجنسية المصرية من نجوي قاسم محمود شعبان أبو جزر من مواليد القاهرة وفلسطينية الأصل وذلك لاكتسابها الجنسية عن طريق الغش وبناء على أقوال كاذبة.

 


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