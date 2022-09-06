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رئيس الوزراء يتفقد تطوير ميدان السواقى بالفيوم

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 10:10 ص
رئيس الوزراء يتفقد تطوير ميدان السواقى بالفيوم خلال الجوله
كتبت هند مختار - الفيوم رباب الجالي

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بدأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء جولته التفقدية لمحافظة الفيوم يرافقه عدد من الوزراء لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، وتفقد رئيس الوزراء مشروع تطوير ميدان السواقي، وذلك فى إطار الزيارات الميدانية التى يقوم بها رئيس الوزراء للمحافظات لمتابعة ما يتم تنفيذه على أرض الواقع.
 
كان الدكتور مصطفى مدبولي قد أكد فى تصريحات سابقة له أن الدولة المصرية قادرة على تكرار نموذج هذه المشروعات في كل أنحاء الجمهورية، بالتوازي مع العمل الجاري بمشروع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" العملاق، الذي يتم تنفيذه على مستوى قرى الجمهورية.
 
 

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