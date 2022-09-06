رئيس الوزراء: العالم كله يعانى ارتفاع الأسعار والدول الأخرى تحملها على المواطن

كتبت هند مختار ورباب الجالي- تصوير سليمان العطيفي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المواطنين فى دول العالم يعانون من ارتفاع الأسعار وأي زيادات تحدث تحملها الدول الأخرى على المواطن ، مضيفا أنه فى مصر ومع الأزمات العالمية فإن الدولة المصرية قررت تحمل الجزء الأكبر فى ظل الأزمات العالمية.

وأوضح فى مؤتمر صحفي على هامش زيارته للفيوم، أن موازنة مصر تجاوزت الـ2.1 تريليون جنيه بعدما كانت 300 مليار جنيه فى 2010، مؤكدا إنه لولا المشروعات التي قامت بها الدولة فلن يكون هناك فرص عمل ولا كهرباء ، مشيرا إلي أن عدد سكان مصر زاد فى 8 سنوات 18 مليون نسمة ومع ذلك انخفضت نسبة البطالة.

وأوضح إنه تم استخراج 20 ألف رخصة صناعية من خلال منظومة الرخصة الذهبية ، وأن هناك تعديل جديد بقانون الاستثمار ومد حوافز الاستثمار 5 سنوات اضافية وتقديم حوافز لصناعات بعينها يمكن أن تصل لرد 70% من الضرائب لصناعات بعينها.

وأوضح رئيس الوزراء أن هناك مشروع لاستخلاص الأملاح من بحيرة قارون وتوسعات فى شمال البحيرة لاستخراج ملح نقي وبدء طرح زريعة الأسماك ببحيرة قارون قريباً.

وأوضح فى تصريحات تليفزيونية على هامش زيارته لمحافظة الفيوم أن الدولة قطعت شوط كبير فى تطوير وتطهير البحيرات المصرية تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية ، موضحا إنه تم رفع كفاءة مصرف بحر يوسف فى الفيوم لمنع تسريب مياه الصرف لبحيرة قارون ، موضحا أن بحيرة قارون مساحتها 55 ألف فدان وتم العودة لمنسوب المياه الطبيعي لها بعد حل الأزمة، مؤكدا أن السمك بدأ فى التواجد فى البحيرة وتزايد أعداد الطيور التي تتواجد.

وأشار إلي أن الفيوم كانت تعاني من نقص مياه الشرب فى الصيف وتم انشاء محطة توسعات بالمحافظة وعلى شهر مارس القادم سيتم دخول المحطة للخدمة مؤكدا ان الحكومة تتحرك سريعا لحل مشكلة نقص المياه فى المحافظة ، موضحا أن المجمع الصناعي بالمحافظة تخدم صناعات بعينها لشباب محافظة الفيوم.

وأشار إلي أنه بالرغم من الأزمة العالمية فأن نسب البطالة فى مصر فى أدني مستوياتها ، مؤكدا أن الدولة تحتاج لهذه المشروعات فى الوقت الحالي.

وأوضح أن زيارته لمحافظة الفيوم تضمنت تفقد مشروعات حياة كريمة والمشروعات القومية التي يوجه الرئيس بالإسراع فى تنفيذها ومنها تطوير منطقة السواقي فى الفيوم ، موضحا أن تطوير منطقة السواقي كان قد حصل جدل عليها واتهام للحكومة بأنها ستهدم السواقي ولكن ما حدث هو العكس تم رفع الكفاءة وترميم المكان لأهالي المحافظة.

وأوضح فى تصريحات تليفزيونية ، أن الحكومة تتوسع فى برامج الإسكان المتنوعة، مشيرا إلي إنه تفقد مشروعات حياة كريمة والتي يتم تنفيذ المرحلة الأولي على مرحلتين.

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، زيارة إلى محافظة الفيوم؛ لمتابعة سير العمل في عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، ورافقه كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الزيارة بتفقد أعمال توسعة وتطوير المدخل الرئيسي لمدينة الفيوم، بطول 1 كم، ضمن خطة المحافظة لتطوير مداخل المدينة الرئيسية والفرعية، ورفع كفاءتها بما يتواءم مع البعدين البيئي والحضاري للمحافظة.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة حرص كل محافظة على تطوير المدخل الرئيسي لها على هذا النحو، باعتباره بوابة تعكس هوية المحافظة والنسق الحضاري والتاريخي لها، ولذا فلابد من تطويرها وجعلها على النحو اللائق، بما يمثل رسالة مهمة لزوار المحافظة وقاصديها.

وفي هذا الإطار، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الذي أوضح أن تلك الأعمال نفذتها وزارة الإنتاج الحربي، بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري، وشملت إنشاء بوابة رئيسية تُعبر عن البُعدين الحضاري والبيئي لمدينة الفيوم، وكذلك توسعة ورصف طريق (القاهرة / الفيوم) بطول 1 كم، بداية من قرية الإعلام حتى ميدان عبد المنعم رياض بالطريق الدائري حول مدينة الفيوم، وكذا تجميل الجزيرة الوسطى للطريق، من غرس النخيل والشجيرات إلى جانب رفع كفاءة أعمال الإنارة، وإضافة أعمال البلدورات والأرصفة على جانبي الطريق.