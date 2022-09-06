رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية يتفقد معرض "أهلاً مدارس".. صور

الإسماعيلية - صبرى غانم

قام المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، بجولة تفقدية بمعرض أهلا مدارس بأبو عطوة التابعة لمركز ومدينة الاسماعيلية، وذلك استمراراً لمتابعة المعارض التابعة للغرفة التجارية بالمراكز والقرى بالمحافظة، وذلك بتخفيضات تتراوح من 20 إلى 30%.

رافق المهندس أحمد عثمان، خلال الجولة، العميد شريف حمادة رئيس مباحث التموين، وأحمد منصور وكيل مديرية التموين بالإسماعيلية، وشيماء عمر مدير مديرية التموين بالإسماعيلية، وذلك فى إطار الاستعدادات للعام الدراسى الجديد 2022 /2023.

يتضمن المعرض تقديم كافة المستلزمات والأدوات الدراسية، والزى المدرسى للطلاب، مع التركيز على المنتج المصرى بهدف ترويج الصناعات المحلية، كما يوفر المعرض كافة الأدوات الدراسية للطلاب فى جميع المراحل التعليمية، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين.

وأكد رئيس الغرفة التجارية أن جميع المعروضات خاصة بالزى المدرسى ومستلزمات المدارس فقط، بجوده عالية، والالتزام بنسبة التخفيضات المحددة.