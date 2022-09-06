اليوم السابع
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حوار وطنى حول تغيرات المناخ بمدينة أرمنت وندوة عن الوعى التثقيفى بإسنا.. صور

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 11:41 ص
حوار وطنى حول تغيرات المناخ بمدينة أرمنت وندوة عن الوعى التثقيفى بإسنا.. صور حوار وطنى حول التغيرات المناخية
الأقصر – أحمد مرعى

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نظم رجال مركز ومدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، حوار وطنى مع مديري الإدارات والقيادات الشعبية، حول التغيرات المناخية وأسبابها وسبل التقليل من تلك الأسباب، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بضرورة عمل حوار وطني بين الجهات المعنية بمختلف القضايا، وفى إطار التعاون الوثيق بين وزارة البيئة ومحافظة الأقصر.

ويقول العميد عبدالله عاشور حسن، رئيس مركز ومدينة أرمنت، فى بيان صحفى، أنه قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، باشراف المهندس ابو المجد عامر ممثل جهاز شئون البيئة، بعقد حوار وطني مع مديري الإدارات والقيادات الشعبية بالمركز حول التغيرات المناخية واسبابها وكيفية التقليل من الأسباب المترتبة عليها. يأتى ذلك فى إطار استعداد وزارة البيئة لمؤتمر التغيرات المناخية المقرر عقده نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

وفى مدينة إسنا أقيمت ندوة تثقيفية عن التحول الرقمي بالمشاركة مع وزارة الإتصالات، لتوعية المواطنين والعاملين بأهمية التحول الرقمي  وتعريف المواطنين بتقديم منح تدريبية مجانية للمواطنين، وذلك في إطار اهتمام الدولة بزيادة الوعي التثقيفي لدى المواطنين، وبحضور عبد النعيم محمد مدني رئيس الوحدة المحلية لتوماس وعافية، ورحاب أحمد علي مسئولة مشروعات ووزارة الإتصالات، والمهندس خالد فاروق مسئول مشروعات وزارة الإتصالات، وعدد من العاملين والمواطنين، ضمن مشروع حياة كريمة تحت رعاية رئيس الجمهورية وذلك في قاعة الوحدة المحلية لتوماس وعافية.

فيما نظمت وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الأقصر برئاسة المهندسة نورا أحمد عثمان، ندوة بجمعية تنمية المجتمع بقرية العضايمة بمركز ومدينة إسنا، وجاءت الندوة تحت عنوان "المرأة والمجتمع" وفى إطار أنشطتها الميدانية فى المراكز والقرى، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة انتشار أنشطة الوحدات فى قرى ونجوع المحافظة والوصول للمواطنين، والاستماع لأفكارهم البناءة والتي تصب فى مصلحة الوطن وتدعم زيادة الإنتاجية.

حضور حوار وطنى حول التغيرات المناخية وأسبابها بمدينة أرمنت
حضور حوار وطنى حول التغيرات المناخية وأسبابها بمدينة أرمنت

 

حوار وطنى حول التغيرات المناخية وأسبابها بمدينة أرمنت
حوار وطنى حول التغيرات المناخية وأسبابها بمدينة أرمنت

 

رئيس مدينة أرمنت خلال الحوار الوطنى عن التغيرات المناخية
رئيس مدينة أرمنت خلال الحوار الوطنى عن التغيرات المناخية

 

ندوة عن الوعى التثقيفى بمدينة إسنا
ندوة عن الوعى التثقيفى بمدينة إسنا

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