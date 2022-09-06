حملات للنظافة والإنارة العامة بمراكز محافظة الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية على المتابعة المستمرة للخدمات المقدمة للمواطنين، وضرورة رفع كفاءتها، وتنفيذا لتلك التوجيهات واصلت الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن محافظة الإسماعيلية نشاطها اليومي في تقديم خدماتها في قطاعي النظافة و الإنارة العامة.

وقامت الوحدة المحلية لحي ثانِ مدينة الإسماعيلية بمتابعة القطاعات الخدمية خاصة بالصرف الصحي، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي، حيث تم تطهير خطوط و بالوعات شارع البحري، و عتاقة بمنطقة البلابسة، كما يقوم فريق آخر بتطهير الشارع الموازي لطريق بورسعيد، كما تم الانتهاء من تطهير نفق الثلاثيني.

وقامت الوحدة المحلية لحي ثالث مدينة الإسماعيلية عن طريق أطقم نظافة بالحي على رفع عدد من التراكمات العشوائية بمناطق المروة، وعزبة بكري، والصفا.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير، بمواصلة أعمالها اليومية بشأن أعمال النظافة في قرية السبع آبار غربية بإزالة الأتربة من طريق القاهرة الإسماعيلية بجوار كوبرى المنايف، وذلك بالتنسيق مع قُرى المحسمة الجديدة، والسبع آبار الشرقية، وإدارة تحسين البيئة بالمدينة باستخدام معدات المركز و المدينة، بجانب ري و صيانة منطقة ميدان نفق العالي.

كما تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد أعمال رفع المخلفات من قُرى كسفريت، أبو سلطان، فنارة، سرابيوم و الهويس بالإضافة إلى مدينة فايد بحمولات وصلت إلى 98 طن.

وكذلك قامت الوحدة المحلية لمركز و مدينة التل الكبير بمتابعة أعمال النظافة العامة، بقطاع تل البلد، الحمادة، السلام المحطة، و قرية الظاهرية، قرية الملاك، قرية أبو عاشور، حيث تم رفع 80 طن قمامة و مخلفات ، وفي قطاع الإنارة، قام قسم الكهرباء في مركز و مدينة التل الكبير بصيانة 30 كشاف، بجانب متابعة أعمال شفط مياه الصرف الزراعي من بعض المناطق في عزبة خميس التابعة لقرية أبو عاشور.

وفي مركز و مدينة القنطرة شرق تم متابعة أعمال النظافة العامة، حيث تم رفع الأتربة و الرمال بشارع الشط بجوانب الأرصفة، و كنس الشارع بجرار المكنسة بالوحدة و رش المياه بسيارة الوحدة، ورفع القمامة و المخلفات من الصناديق الخاصة بالوحدة و أماكن التكدسات السكنية، وذلك بمنطقة الإسكان الاجتماعي خلف جامعة سيناء ومنطقة الشرطة.

وتم رفع القمامة والمخلفات من المربعات والصناديق الخاصة بالوحدة وكنس الشوارع بالمدينة القديمة بشارع التحرير، شارع الجيش، شارع قسم الشرطة القديم، شارع أسيوط و منطقة سوق الأربعاء، وفي نفس السياق قام قسم التشجير والمنتزهات بتطوير وتوسعة شارع العريش و استكمال الأعمال بمدرسة القناة الابتدائية وتم قص الأشجار وتقليمها ورفع مخلفات الأشجار، وتم تركيب البلدورات على جوانب و بمنتصف الشارع و رش المياه و فرد التربة السن لاستكمال الشارع.