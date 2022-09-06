حصاد الحملات التموينية فى الأقصر بالمدن والقرى.. صرف 81 مليون رغيف خبز

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عن إطلاق حملات تموينية مكبرة ومكثفة في الفترات الصباحية والمسائية على الأسواق والمحلات التجارية والأنشطة التموينية، للتأكد من توافر السلع الغذائية وضبط الأسعار بالأسواق، وحماية المواطنين من الغش التجاري والسلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وكذلك التأكد من توافر السلع الغذائية من الخضروات والفاكهة، وذلك خلال الـ30 يوماً الماضية، وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأوضح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أنه أسفرت نتيجة الحملات عن رصد مخالفات بيع سلع منتهية الصلاحية وسلع بدون فواتير ومجهولة المصدر، وأزيد السعر الرسمي وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحريز الكميات المضبوطة، ففى المخابز والمطاحن ومستودعات الدقيق، تم صرف 81 مليون رغيف خبز بلدي مدعم بالبطاقات التموينية للمستفيدين بمعدل صرف يومي 2.6 مليون رغيف/ يوم، وصرف كمية قدرها 3853 طن دقيق مدعم من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية للمستفيدين خلال هذا الشهر.

وأكد وكيل تموين الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه فى شئون التموين تم صرف مقررات شهر أغسطس 2022 سلع تموينية بمبلغ 42 مليون جنيه بنسبة 99 %، بموجب البطاقات التموينية مما أدى الى توافر السلع الأساسية ( زيت – سكر– مكرونة ) وعدم التأثر بالسوق الخارجي وارتفاع الأسعار تم الصرف دون أدنى معوقات في ظل توفر جميع السلع التموينية، وتم صرف سلع حرة من المنافذ التموينية بمبلغ 1,03 ألف جنيه فارق نقاط الخبز لعدد 53605 بطاقة تموينية، حيث قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم من الشهر الماضي .

وقال الدكتور تامر صلاح وكيل تموين الأقصر، أنه فى مجال المواد البترولية والبوتاجاز انتظم عمل محطات الوقود بالأسعار المقررة دون أي معوقات أو مشاكل، كما استمر انتظام عمل مصنع تعبئة البوتاجاز بالطود وعمل مستودعات البوتاجاز بالأسعار الجديدة المقررة طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء مع توفر الأسطوانات المنزلية الصغيرة على مستوى المحافظة دون أي معوقات أو مشكلات، وفى مبادرة أهلاً مدارس تبين إشتراك عدد 1 معرض رئيسي ببندر الأقصر وعدد 1 معرض فرعى بمركز ومدينة إسنا، وذلك بإجمالي عدد 187 مكتبة ومحل مشاركين بمبادرة أهلا مدارس على مستوى المحافظة بتخفيضات تصل إلى نسبة 30 – 50 % عن السوق الخارجي وجاري المتابعة، وتقرر استمرار عمل معارض أهلا رمضان حتى الأن، مع المتابعة بصفة مستمرة من قبل المديرية والإدارات التموينية التابعة لها والتأكد من توافر جميع السلع الغذائية بها والبيع بالأسعار المعروضة والمخفضة والمناسبة للمواطنين بتخفيضات حقيقية عن السوق الخارجي.

وفى نفس السياق صرح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه بلغت الكمية الموردة بموسم القمح الحالى حتى الآن، 26405 طن و700 كيلو قمح للشون والصوامع، حيث تواصل المديرية العمل فى موسم توريد القمح والذي بدأ أول ابريل لعام 2022م، طبقاً للقرار الوزاري المشترك رقم 47 لسنة 2022 من خلال الصوامع والبناكر والشون بدائرة المحافظة، حيث إن عمليات توريد القمح في صوامع المحافظة تسير بشكل منتظم ومتابعة مكثفة من قبل المديرية، حيث أنه خلال الأيام الماضية بلغت الكمية الموردة 26405 طن و700 كيلو قمح للشون والصوامع، بجانب 79 طن و640 كيلو من خارج المحافظة تقاوى، وذلك فى إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بضرورة استمرارية التنسيق والتعاون بين كافة الاجهزة المختصة لتوفير كافة السبل التي تؤدي إلى تسهيل عملية توريد موسم توريد القمح المحلي.

وقال وكيل وزارة التموين بالأقصر، أن السعة التخزينية بالمحافظة تصل إلى 34000 طن، والمتوقع أن تصل نسبة توريد القمح إلى 100 % من السعة التخزينية، وتم تشكيل لجان استلام الأقماح المحلية وتفعيلها، وتم توريد كمية وبلغت الكمية الموردة 26405 طن و700 كيلو قمح للشون والصوامع، وأهابت المديرية بجميع المزارعين وموردى القمح المحلى لعام 2022، بضرورة الالتزام بالتعليمات والتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين والذين قاموا بتوريد كميات القمح ناقصة، وكذلك الذين لم يقوموا بتوريد القمح واتضح وجود مساحات كبيرة تخص أشخاص بأنفسهم وامتنعوا عن التوريد، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.

فيما يجرى مواصلة العمل فى لجان الحصر الفعلى للمساحات المسجلة بحيازات القمح في مختلف مدن وقرى المحافظة، وذلك لمتابعة المزارعين المخالفين لقرارات التوريد أو الذين قاموا بتوريد كميات القمح ناقصة، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، حيث تم تحرير 289 محضر ضد مزارعي القمح بغرامات تصل لـ28 مليون و763 ألف جنيه ضدهم.

وأضاف وكيل تموين الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه نجحت تلك الحملات منذ بداية شهر يوليو الجارى وحتى الآن، فى تحرير 289 محضر ضد مزارعين للتصرف في كمية أقماح محلية قدرها 16250 أردب و58 قمح، وعدم توريدها للمطاحن وذلك بإجمالي غرامة بمبلغ قدره 28 مليون و763 ألف و526 جنيه، مشدداً على أنه تم إصدار التعليمات وتم التنبيه على جميع المزارعين بجميع بشتى وسائل الاعلام، مؤكداً على أن المزارعين عليهم الالتزام بالتعليمات الصادرة من قبل الدولة وتوريد نسبة القمح التى حددتها الدولة عن كل فدان، حيث يتم الآن مراجعة عمليات التوريد لدى جميع الموردين والقمح الذى تم توريده إلى جميع الشون والصوامع والمطاحن، حيث سيتم محاسبة المخالفين وسيتم محاسبة كل من يخالف التعليمات، ويتم إتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم ضد المخالفين فى توريد القمح سواء بعدم التوريد أو فى توريد كميات أقل من 12 أردب للفدان.

وناشد الدكتور تامر صلاح، جميع المزارعين وموردى القمح المحلى لعام 2022، بضرورة الالتزام بالتعليمات والتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين والذين قاموا بتوريد كميات القمح ناقصة، وكذلك الذين لم يقوموا بتوريد القمح واتضح وجود مساحات كبيرة تخص أشخاص بأنفسهم وامتنعوا عن التوريد، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.



جانب من صرف السلع التموينية للمواطنين بالأقصر



حصاد القمح فى الأقصر



صرف 81 مليون رغيف خبز و3853 طن دقيق



صرف سلع تموينية بمبلغ 42 مليون جنيه بالأقصر



فرز القمح خلال وصوله لمركز التجميع



كميات القمح فى المزارع قبل توريدها