اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 01:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

حدائق الرى بالقناطر الخيرية تستقبل رحلة تثقيفية فى مجال علوم المياه

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 01:08 م
حدائق الرى بالقناطر الخيرية تستقبل رحلة تثقيفية فى مجال علوم المياه حدائق القناطر الخيرية
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبلت متاحف الري بالقناطر الخيرية رحلة تثقيفية فى مجال علوم المياه والتعرف على مقتنيات متاحف الرى من نماذج منشآت مائية مثل السد العالى وخزان أسوان والقناطر الرئيسية على نهر النيل وأدوات وطرق الرى على مر العصور.
 
وتنفذ وزارة الموارد المائية والرى أعمال تطوير فى حدائق القناطر الخيرية بجهود ذاتية من خلال أجهزة الوزارة واعتماداً على مهندسى وعمال الوزارة وباستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعه لها.
 
وكانت الوزارة قد انتهت مؤخراً من تطوير حديقة عفلة بالقناطر الخيرية والتى تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة والمقامة على مساحة 13 فدانا، و تطوير حديقة المركز الثقافي بمساحه 9 أفدنة، وحديقه النيل على فرع رشيد على مساحة 6  أفدنة، وحديقه البحيرة على مساحه 5 أفدنة، وحديقه الياسمين بمسطح 8 أفدنة ، كما أنه جارى دراسة تطوير منطقة مرجانة الواقعة على البر الأيمن لفرع رشيد بزمام 5 أفدنة بالتنسيق بين وزارتى الرى والزراعة ومحافظة القليوبية.

القناطر الخيرية

وزارة الرى

الاجازات

الحدائق



الموضوعات المتعلقة

"ستانلى الشرق تتألق من جديد".. حدائق القناطر الخيرية تعود لجمالها بالجهود الذاتية.. الانتهاء من تطوير 5 أماكن بمساحة 40 فدانا.. ومدير رى القناطر: استقبلنا 100 ألف زائر خلال العيد.. والتذاكر تبدأ من 10 جنيهات

الأربعاء، 27 يوليه 2022 01:00 ص

حدائق القناطر الخيرية تستقبل المواطنين للاحتفال برابع أيام العيد

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 06:00 م

حدائق القناطر الخيرية تستقبل المواطنين للاحتفال برابع أيام العيد.. صور

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 01:44 م

حدائق القناطر الخيرية تستقبل المواطنين للاحتفال بثالث أيام عيد الأضحى.. صور

الإثنين، 11 يوليه 2022 04:07 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة