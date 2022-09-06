حدائق الرى بالقناطر الخيرية تستقبل رحلة تثقيفية فى مجال علوم المياه

كتبت أسماء نصار

استقبلت متاحف الري ب القناطر الخيرية رحلة تثقيفية فى مجال علوم المياه والتعرف على مقتنيات متاحف الرى من نماذج منشآت مائية مثل السد العالى وخزان أسوان والقناطر الرئيسية على نهر النيل وأدوات وطرق الرى على مر العصور.

وتنفذ وزارة الموارد المائية والرى أعمال تطوير فى حدائق القناطر الخيرية بجهود ذاتية من خلال أجهزة الوزارة واعتماداً على مهندسى وعمال الوزارة وباستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعه لها.

وكانت الوزارة قد انتهت مؤخراً من تطوير حديقة عفلة بالقناطر الخيرية والتى تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة والمقامة على مساحة 13 فدانا، و تطوير حديقة المركز الثقافي بمساحه 9 أفدنة، وحديقه النيل على فرع رشيد على مساحة 6 أفدنة، وحديقه البحيرة على مساحه 5 أفدنة، وحديقه الياسمين بمسطح 8 أفدنة ، كما أنه جارى دراسة تطوير منطقة مرجانة الواقعة على البر الأيمن لفرع رشيد بزمام 5 أفدنة بالتنسيق بين وزارتى الرى والزراعة ومحافظة القليوبية.