اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 04:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

حجز 4 أشخاص بتهمة سرقة شقة أجنبى في عابدين بأسلوب كسر الكالون

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 03:05 م
حجز 4 أشخاص بتهمة سرقة شقة أجنبى في عابدين بأسلوب كسر الكالون سرقه، ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت نيابة عابدين، حجز  4 أشخاص 24 ساعة على ذمة التحريات ، بتهمة سرقة مبلغ مالى من شقة مواطن يحمل جنسية أجنبية.
 
ونجحت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة في ضبط 4 أشخاص، لقيامهم بسرقة مبلغ مالى من داخل مسكن بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه كسر كالون باب الشقة سكنه وسرقة (مبلغ مالى) من داخلها.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص "يحملون ذات الجنسية").
 
بمواجهتهم إعترفوا أمام اللواء علاء بشندي رئيس مباحث المديرية بارتكاب الواقعة بأسلوب " كسر كالون الباب " ، وذلك لوجود معاملات تجارية بين المجنى عليه وأحدهم وتردده على مسكنه وعلمه بإحتفاظه بمبالغ مالية داخل مسكنه، كما تم بإرشادهم ضبط (المبلغ المالى المستولى عليه - الأدوات المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة "عتلة حديدية - مفك " فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

 


سرقة

جرائم السرقة

حوادث السرقات

وزارة الداخلية

حملات أمنية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة