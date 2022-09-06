حجز 4 أشخاص بتهمة سرقة شقة أجنبى في عابدين بأسلوب كسر الكالون

أمرت نيابة عابدين، حجز 4 أشخاص 24 ساعة على ذمة التحريات ، بتهمة سرقة مبلغ مالى من شقة مواطن يحمل جنسية أجنبية.

ونجحت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة في ضبط 4 أشخاص، لقيامهم بسرقة مبلغ مالى من داخل مسكن بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه كسر كالون باب الشقة سكنه وسرقة (مبلغ مالى) من داخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص "يحملون ذات الجنسية").

بمواجهتهم إعترفوا أمام اللواء علاء بشندي رئيس مباحث المديرية بارتكاب الواقعة بأسلوب " كسر كالون الباب " ، وذلك لوجود معاملات تجارية بين المجنى عليه وأحدهم وتردده على مسكنه وعلمه بإحتفاظه بمبالغ مالية داخل مسكنه، كما تم بإرشادهم ضبط (المبلغ المالى المستولى عليه - الأدوات المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة "عتلة حديدية - مفك " فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.