حبس عاطل 4 أيام لاتجاره فى المواد المخدرة بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قررت نيابة مركز المراغة بسوهاج حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتجاره فى المواد المُخدرة بدائرة المركز.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، مفادها قيام المدعو "ف. ا. ع- 28 سنة- عاطل"، وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم أثناء مزاولة نشاطه الإجرامي بمدخل قرية نجع أبو عوض، دائرة المركز وبحوزته 3 طرب وكمية من الحشيش المُخدر، تزن 500 جرام، هاتف محمول سلاح أبيض سكين، ومبلغ 250 جنيهًا، وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمواد المُخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع

والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن النفس، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.