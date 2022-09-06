جمارك مطار سوهاج تضبط تهريب عدد من الكبسولات المخدرة

تمكنت إدارة جمرك مطار سوهاج الدولى برئاسة عاطف عبدالشافى مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من الكبسولات المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء إنهاء اجراءات تفتيش الركاب القادمين من السعودية على رحلة طيران فلاى إيجيبت رقم FT272 اشتبه باسم بطرس مأمور تفتيش الركاب ورمضان محمود مأمور بالأمن الجمركى وهويدا بكرى مفتش مكافحة التهرب الجمركى فى الراكب ح. ا . ح مصرى الجنسية .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل بضائع أو أشياء ممنوعة أو محظورة أو تستحق رسوم جمركية أجاب بالنفى .

وبتمرير حقائبة على جهاز X_RAY بمعرفة أحمد جمال مأمور الفحص تحت إشراف حسن على أبوالفتوح مدير ادارة الفحص بالأشعة فتلاحظ وجود شرائط أدوية .

وتم تشكيل لجنة جمركية من عبد الباسط حامد مأمور تفتيش الركاب حقائب الراكب بحضور على علام رئيس قسم مكافحة التهرب فتبين وجود 5 علب بكل منها 2 شريط وبكل شريط 10 كبسولات سولبادين التى تحتوي على مادة الكودايين المدرجة بجدول المخدرات بين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر محمد متولى مدير عام جمارك الأقصر والفروع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط للراكب رقم 27 لسنة 2022 .

يأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتور قدرى هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وضبط واحباط كافة محاولات التهريب الجمركى.