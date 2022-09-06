جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من البواريك وخصلات الشعر الطبيعى

كتب أحمد مصطفى

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة هاشم مصطفي مدير الادارة من ضبط محاولة تهريب كمية من البواريك وخصلات الشعر الطبيعي بالمخالفة لقانون الحجر الصحى رقم 44 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على من بغداد على رحلة الخطوط الجوية العراقية القادمة اشتبه حسن محمد أبوزهره مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب عراقي أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى .

وتم تمرير حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أميره اسماعيل مأمور الفحص بالأشعة فتلاحظ لها وجود كثافات متماثلة وسط الملابس بحقائب الراكب .

وبالعرض على النوبي شحتو مدير الحركة المشرف على صالة الوصول قام بتكليف إبراهيم مصطفي إبراهيم مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب ، فتبين وجود 38 كليو جرام من البورايك وخصلات الشعر الطبيعي داخل طيات الملابس وداخل اكياس بلاستيكيه بحقائب الراكب .

وتقدر قيمة المضبوطات بحوالى مليون جنية .

قرر زكريا حسب الله مدير عام الجمارك بمبنى الركاب 1 بمطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 41 لسنه 2022 وتحريز المضبوطات .

وتم التحريز بلجنة من حسام سليمان ، حسام صقر ،أماني معوض .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى