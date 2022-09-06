اليوم السابع
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جامعة سوهاج تعلن بيع تقاوى قمح سدس 2 المقاوم للحرارة.. صور

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 11:06 ص
جامعة سوهاج تعلن بيع تقاوى قمح سدس 2 المقاوم للحرارة.. صور جامعة سوهاج
سوهاج - محمود مقبول

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 أعلنت جامعة سوهاج عن البدء فى بيع تقاوى قمح صنف سدس 12، وذلك بمنفذ بيع المنتجات الزراعية التابع لكلية الزراعة بالمقر القديم للجامعة، ومقر المزرعة بحى الكوثر صرح بذلك الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة.

ومن جانبه أكد عبد الخالق أن صنف سدس 12 سلالة متميزة ومختارة بعناية بواسطة مجموعة من العلماء بالكلية، وذات إنتاجية عالية، كما إنها صالحة للزراعة بالوجه القبلى للتغلب على آثار التغيرات المناخية، فى ظل إرتفاع درجات الحرارة بمحافظات الصعيد، لافتاً إلى أنه سيتم التوسع فى المساحات المزروعة خلال الفترة القادمة بمزارع الجامعة، بهدف زيادة إنتاج القمح ليغطى إحتياجات المواطن السوهاجى ولتقليل الاستيراد.

وأضاف الدكتور خلف همام، القائم بعمل عميد كلية الزراعة، أنه سيتم طرح 24 طنا من هذه السلالة، وتوزيعها لفلاحى ومزارعى المحافظة كتقأوى يتم زراعتها، مضيفاً أنه للإستعلام والحجز يرجى التوجه إلى منفذ الكلية بالمقر القديم للجامعة، ومقر مزرعة الكلية بحى الكوثر، أو التواصل على الأرقام الاتية: 01022026225 - 01148434662.

 

 

تقاوى قمح
تقاوى قمح

 

منفذ بيع التقاوى
منفذ بيع التقاوى

 

رئيس الجامعة يتابع منافذ القمح بالجامعة
رئيس الجامعة يتابع منافذ القمح بالجامعة

 


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