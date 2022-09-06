جامعة القاهرة: قوافل تربوية لمحو الأمية بقرى الجيزة ضمن مشروع "قرية بلا أمية"

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، إطلاق قوافل تربوية متخصصة لمحو الأمية بمحافظة الجيزة، وتستمر لمدة شهر بواقع قافلة كل يوم ثلاثاء، وتنظمها كلية التربية للطفولة المبكرة تحت إشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، بإشراف د محمد سامي عبد الصادق، ضمن مشروع "قرية بلا أمية" لمحو الأمية في قرى محافظة الجيزة بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالجيزة.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن القافلة التربوية الأولى بقرية الشوبك الشرقية ضمت 30 طالبة من أقسام الكلية المختلفة إلى جانب أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية للطفولة المبكرة، حيث تم فتح 29 فصلا لـ 34 دارسا من مختلف الأعمار وتم توزيعهم على المعلمات والطالبات.

من جانبه أوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن أهالي قرية الشوبك الشرقية توافدوا على القافلة التربوية الأولى لجامعة القاهرة للالتحاق بفصول محو الأمية أو التقدم للامتحان للحصول على شهادة محو الأمية.

وأشارت الدكتورة جيهان عزام عميدة كلية التربية للطفولة المبكرة إلى أن القافلة قدمت خلال تواجدها بالقرية العديد من الأنشطة والألعاب التربوية مع الأطفال كما تم توزيع بعض الهدايا والألعاب، لافتة إلى أنه سبق وأن تم فتح 41 فصلا لمحو الأمية في وقت سابق.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة شهدت طفرة نوعية في إطلاق القوافل حيث كثف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة إطلاق قوافل متخصصة، بدأت بإطلاق قوافل طبية لرعاية المسنين، وقوافل تربوية لمحو الأمية، وقوافل لتعليم الحرف اليدوية في إطار تفعيل مبادرة "صنايعية مصر"، إلى جانب قوافل الدعم النفسي ومكافحة الإدمان.