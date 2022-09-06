جامعة الإسكندرية الأهلية: استرداد مبلغ التقديم لمن لم يوفق فى الالتحاق

أعلنت جامعة الإسكندرية الأهلية، أنه للطلاب الذين لم يتم ترشيحهم للقبول بالجامعة الأهلية، بإمكانهم استرداد مبلغ مصروفات التسجيل الذى تم دفعه على موقع جامعة الإسكندرية الأهلية أثناء فترة التقدم إلى جامعة الإسكندرية الأهلية سواء مباشرة أو عن طريق ال online.

وقالت فى بيان اليوم أنه سيتم الإعلان عن موعد استرداد المبلغ لاحقاً بعد الانتهاء من قبول الطلاب الجدد وانتهاء أعمال مكتب التنسيق، وسوف يتم استرداد المبلغ عن طريق أى مكتب للبريد المصرى ببطاقة الرقم القومى للطالب، وحيث وردت كثير من الأسئلة على موقع الجامعة عن ذات الموضع فإن الجامعة تؤكد مرة أخرى بأنه سيتم رد المبلغ لمن لم يتم قبوله فور انتهاء التنسيق وسوف يعلن عن كافة التفاصيل فى وقتها.

وكانت قد أعلنت للطلاب المقبولين بسداد مبلغ 10 آلاف جنيه لصالح جامعة الإسكندرية عن طريق منافذ التحصيل الإلكترونية أو من خلال منافذ التحصيل بمبنى كلية الدراسات الاقتصادية الدور الاول مركز التطوير الوظيفى (CDC) سموحة ( بالفيزا) ويتم ارفاق إيصال السداد مع الأوراق المقدمة على أن يتم استكمال باقى المصروفات الدراسية للفصل الدراسى الأول خلال الفترة من 10/9/2022 وحتى 25/09/2022.

ونوهت أنه لا يعتبر الطالب مقيدا بالكلية إلا إذا قام باستيفاء الإجراءات التالية، ملء طلب الالتحاق، إيصال سداد المصروفات الدراسية المقررة، تحديد المعاملة التجنيدية للطلاب الذكور.