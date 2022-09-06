"ثقافة أسوان" ينظم أنشطة ثقافية وفعاليات فنية.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

نظم فرع ثقافة أسوان، سلسلة من الفعاليات والأنشطة المبذولة بمختلف المواقع الثقافية والتى استهدفت رفع الوعى الثقافى والمجتمعى لدى جميع الفئات العمرية، بالإضافة إلى صقل وتنمية المهارات والمواهب لدى النشء والشباب، وذلك من أجل دعم وتنمية الجوانب الثقافية والترفيهية داخل المجتمع الأسوانى.

صرحت نجوى أحمد، مدير عام الثقافة بأسوان، خلال بيان صحفى، أنه على مدار يومين وتحت رعاية محافظ أسوان تم تنظيم عدد 6 من المحاضرات الثقافية التى إستهدفت مجموعة كبيرة من الأهالى ورواد المواقع الثقافية بمختلف المدن والقرى وذلك بمشاركة علماء الأزهر الشريف.

وأشارت، إلى أن موضوعات المحاضرات شملت بر الوالدين، والنمو السكانى فى الريف، والقيم والأخلاق، والإقتصاد المصرى والوضع الراهن، بالإضافة إلى دور التعليم فى التنمية المستدامة، وقضية الإدمان ومخاطره النفسية والاجتماعية المختلفة، كما أشارت نجوى أحمد إلى تنظيم عدد 8 ورش عمل فنية إستهدفت التدريب وتنمية مهارات الشباب والأطفال على أعمال الرسم الحر والرسم بألون الشمع والباستيل، أعمال القص واللصق وإعاده تدوير مخلفات البيئة، علاوة على التدريب لتعليم الحاسب الآلى والعزف على الأورج، وتعليم فنون رسم الوجه وشرح أماكن الظل والنور.

وأضافت، أنه تم كذلك تنظيم عدد من اللقاءات الأدبية والشعرية بمشاركة مجموعة من الأدباء والمهتمين بفنون الشعر والنثر والقصص والقراءات الأدبية، فضلاً عن تقديم عرض فنى لفرقة السباعية للإنشاد الدينى بقصر ثقافة السباعية، وأيضاً تقديم عرض لكورال الأطفال بقصر ثقافة كوم أمبو حيث شهدت إقبالاً كبيراً من الأهالى والمواطنين.



تعليم الصغار الرسم



رسم



عروض غنائية



عروض فنية



فاعليات فنية