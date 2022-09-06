تموين الدقهلية: تحرير محاضر ومخالفات لعدد من المخابز بمركزى أجا وميت غمر

فريق المحافظات

شنت مديرية التموين بمحافظة الدقهلية، حملة رقابية علي عدد المخابز والمحال التجارية في مركزي أجا وميت غمر، وذلك للتأكد من وصول الدعم كاملا للمواطنين

جاءت الحملة بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتعليمات الأستاذ السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، وبالتنسيق مع وزارة التموين بتكثيف الحملات التموينية على المخابز، وتحت إشراف على حسن مدير عام شئون التجارة والرقابة، ومحمد زغلول رئيس قسم الرقابة التموينية، ضمت الحملة الأولى مأمورى الضبط القضائي بالوزارة، يرافقهم مصطفى عوض من مأمورى الضبط،وذلك للتأكد من مدى جوده الخبز المعروض، للمواطنين ووصول الدعم كاملا لمستحقيه

أسفرت جهود الحملة، عن ضبط مخبز بمدينة اجا، لتصرفه فى عدد 31 شيكارة دقيق بلدى مدعم، زنه الشيكارة50 كيلو جرام وضبط 8 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن وضبط مخبز للتوقف عن الإنتاج بدون إذن رسمى وتحرير 8محاضر نقص وزن بمركز ومدينة ميت غمر وتحرير 2 محضر تصرف في إجمالى 13 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة 50 كيلو جرام وتحرير 5 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية وعدد 3 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش وتحرير 2 محضر توقف عن الإنتاج بدون إذن رسمى بمركز ومدينة ميت غمر وتحرير 5 محاضر نقص وزن لمخابز مختلفه وتحرير 5 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية لمخابز مختلفة.

وأكد السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، علي إستمرار الحملات الرقابية والتفتيشية، للتأكد من سلامة المعروض ووصول الدعم لمستحقيه، مع مطابقتة للمواصفات، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.