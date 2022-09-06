تكريم طلاب مدرسة يوسف عاشور الأولى على مستوى الجمهورية بمسابقة أوائل الطلاب

شهد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد الحفل الذى نظمه حزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد لتكريم طلاب ومعلمى مدرسة يوسف عاشور الابتدائية لحصولهم على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة أوائل الطلاب التى نظمتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الحزب.

وهنأ وكيل الوزارة الطلاب الفائزين وإدارة المدرسة ومعلميها، وقيادات التعليم ببورسعيد بهذا النجاح المستحق، مؤكدا على أن النجاح هو ثمرة الجد والإجتهاد والعمل والمثتبرة متمنيا تكرار هذا النموذج المشرف من الطلاب بمدارس بورسعيد متمنيا لهم دوام التقدم والرقى.

وتضمنت الاحتفالية تكريم عددا من قيادات التعليم بالمحافظة والمنسق العام للمسابقة بالمحافظة والموجهين العموم وإدارة المدرسة المحتفى بها والطاقم المعاون لها من الوكلاء والمعلمين المشرفين على المسابقة.

كما تم توزيع قيمة الجائزة على الطلاب الفائزين بالمركز الأول ضمن برنامج الاحتفالية بتسليم كل منهم مبلغ 25 ألف جنيه وهم سيف محمد اليمنى، بيرل محمد أحمد، ملك مصطفى يوسف، على محمد البدرى، عمر إسلام علوى، مؤمن إبراهيم السيد، زياد محمد نبيل، قمر أحمد خالد، جنى حسن عبد الله، وميار طارق محمود.

جاء هذا الحفل بحضور النائب عادل اللمعى عضو مجلس الشيوخ وأمين الحزب بالمحافظة والنائب الدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ والنائب حسن عمار عضو مجلس النواب، وأحمد والى وكيل المديرية وعددا من قيادات التعليم ببورسعيد، وقيادات وأعضاء الحزب بالمحافظة وأولياء أمور الطلاب.