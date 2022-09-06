تقرير مفتش الصحة يكشف سبب وفاة طفلة رضيعة غرقا فى كرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

كشف تقرير مفتش الصحة سبب وفاة طفلة رضيعة غرقا في حوض مياه بكرداسة، حيث تضمن التقرير أن سبب الوفاة امتلاء تجويف البطن والصدر بالمياه، بالإضافة إلى ظاهرة الزرقة الرمية الداكنة، مما يدل على أن الوفاة حدثت نتيجة اسفكسيا، الغرق ولا توجد أي إصابات ظاهرية، بالطفلة ولا يوجد شبهة في الوفاة.

واستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال والدة الطفلة، وذكرت أنها غفلت عن متابعة ابنتها، وفوجئت عقب ذلك بغرقها في مكان مخصص لغسل الخضراوات التي يتاجر بها زوجها.

وقالت إنها استغاثت بالجيران، وحاولوا إسعافها، إلا أنها كانت فارقت الحياة، ولم تشتبه في وفاتها جنائيا.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بمصرع طفلة رضيعة غرقا في كرداسة، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن الطفلة خلال الحبو، سقطت بمكان يحتوي على مياه يستخدمه والدها الذي يعمل بائع خضار، في غسل الخضراوات، مما أسفر عن مصرعها في الحال.

وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، فتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.