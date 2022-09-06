تعليم الوادى الجديد يحقق ثالث الجمهورية بمسابقة تنمية القدرات الموسيقية

ووجه مدير التعليم الشكر للشئون التنفيذية ومدير إدارة الخارجة التعليمية وتوجيه التربية الموسيقية بالمديرية والإدارة ومركز تنمية القدرات الموسيقية بمدرسة الأمل الابتدائية بالخارجة لتقديم كافة سبل الدعم للطلاب المشاركين وصولا لهذا المركز المتميز متمنيا لقطاع تعليم المحافظة مزيد من التقدم والنجاح .

وكان وكيل التعليم بالوادى الجديد، أعلن عن فوز الطالبة رؤى محمود محمد من مدرسة الراشدة الابتدائية التابعة لإدارة الداخلة التعليمية، بالمركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة (قريتى) للرسم، وذلك تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ودعمه الأنشطة الطلابية بجميع مجالاتها.

واكد وكيل التعليم بالمحافظة إلى أن المسابقة جرى تنفيذها بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة "آدم حنين" للفن التشكيلى، بمشاركة مدارس قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ووجه مدير التعليم، خالص التهنئة والأمنيات الطيبة للواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ، لهذا الإنجاز لقطاع تعليم المحافظة فى ظل الدعم اللامحدود لطلابنا للمشاركة بجميع الأنشطة والمسابقات وتحقيق مراكز متقدمة على الدوام.

وأعرب مدير التعليم عن تقديره وامتنانه لتعاون جميع القائمين على العمل مدير عام الخدمات التربوية، إدارة الداخلة التعليمية، توجيه عام التربية الفنية والمشرفين على المسابقة ومدرسة الراشدة الابتدائية.