اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 01:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

تعطل ساعة "بيج بن" عدة ساعات.. ومتحدث باسم مجلس العموم: خطأ مؤقت

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 12:22 م
تعطل ساعة "بيج بن" عدة ساعات.. ومتحدث باسم مجلس العموم: خطأ مؤقت ساعة بيج بن
كتب فارس البدرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عرضت ساعة بيج بن التوقيت الخطأ لعدة ساعات وسط يوم حافل فى قصر وستمنستر، حيث ظهرت العقارب على ساعة برج إليزابيث عالقة عند الساعة 6.25، وقال متحدث باسم مجلس العموم، الليلة الماضية: "نحن ندرك أن أقراص الساعة تعرض الوقت غير الصحيح.. هذا خطأ مؤقت".

ومن المتوقع أن يكتمل الشهر المقبل تجديد كامل للساعة الشهيرة بقيمة 80 مليون جنيه إسترلينى، والذى أجرى على مدار خمس سنوات للمعلم الوطني التاريخي، وأعلن برلمان المملكة المتحدة، الهيئة المسؤولة عن قصر وستمنستر الذى يضم مجلس العموم ومجلس اللوردات، فى يوليو، أن ساعة بيج بن الشهيرة ستعود هذا الخريف بعد عملية ضبط الأجراس، حسبما ورد فى صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

تعطل ساعة بيج بن
تعطل ساعة بيج بن

وفى شهر مايو الماضى، تمت إزالة آخر سقالة كاشفة عن استعادة الموانئ المميزة للساعة إلى اللون الأزرق، وشمل التجديد الشامل الذى استمر خمس سنوات أيضًا، إصلاح التشققات في البناء، ووقف التسربات وإصلاح آثار الصدأ والتآكل، وتم أيضًا تحويل الأضواء الموجودة خلف وجه الساعة من مصابيح LED تعمل بالغاز إلى مصابيح LED موفرة للطاقة.

ساعة بيج بن
ساعة بيج بن

توقفت ساعة بيج بن، حوالي 30 مرة فى تاريخها الذي يبلغ 163 عامًا بسبب مشاكل تتعلق بالصيانة أو الطقس، لكن عقارب الساعة توقفت أيضًا قبل لحظة سياسية كبرى أخرى، قبل 24 ساعة من الانتخابات العامة لعام 1997، فيما تم إسكات الأجراس أيضًا في عامي 1965 و 2013 كدليل على الاحترام خلال جنازات رئيسا الوزراء السابقين ونستون تشرشل، ومارجريت تاتشر.


ساعة بيج بن

قصر وستمنستر

لندن

تعطل ساعة بيج بن

مجلس العموم البريطانى

مجلس الوزراء البريطانى

برج الملكة اليزابيث



الموضوعات المتعلقة

ذاكرة اليوم.. توقف ساعة بيج بن وميلاد مصطفى كامل ورحيل صلاح عبد الصبور

الأحد، 14 أغسطس 2022 01:00 ص

لن تنتهى قبل احتفالات اليوبيل البلاتينى.. ترميمات ساعة بيج بن مستمرة خلال الصيف

الأحد، 15 مايو 2022 04:00 م

إعادة افتتاح ساعة بيج بن فى لندن بعد 5 سنوات من أعمال الترميم.. صور

السبت، 30 أبريل 2022 01:44 م

أحدهما بحجم ساعة بيج بن.. كويكبان يطيران تجاه الأرض فى وقت واحد

السبت، 01 يناير 2022 08:00 م

ساعة "بيج بن" تعود لاحتفالات رأس السنة.. وBBC: ستدق 12 مرة لاستقبال 2022

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 04:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة