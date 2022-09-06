تعرف على علامة "الجعران" إحدى علامات الكتابة الهيروغليفية

تحت عنوان "اللغة المصرية القديمة" ، تواصل وزارة السياحة والآثار الحملة الترويجية التى أطلقتها على المواقع الخاصة بها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لإلقاء الضوء على أهم علامات ورموز الكتابة الهيروغليفية، وذلك ضمن احتفالات الوزارة خلال الشهر الجاري بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات.



تعرف على علامة اليوم:



علامة الجعران من العلامات المُميزة في الحضارة المصرية القديمة، وهي علامة ثلاثية وتمثل شكل "جعران" كصورة من صور معبود الشمس أثناء إشراقه في الصباح.

وُردت علامة "خِبِرْ" في اللغة المصرية القديمة في تعبيرات عديدة منها: "خبر-سوت" و"خبر-إم-حات" واللذان يشيران إلى معنى "كان يا ما كان" الذي يُستخدم في بداية القصص حتى الآن.

ومن أشهر الملوك الذين احتوت أسمائهم على هذه العلامة الملك تُحتمس الثالث والملك توت عنخ آمون الذي لقب نفسه بـ"نب-خبرو-رع".