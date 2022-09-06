تعرف على خطة دار الإفتاء لتدريب الوافدين على الفتوى من دول العالم

كتب لؤى على

شهدت الفترة الماضية تخريج عدة دفعات من طلاب عدة دول تلقوا دورات تدريبية داخل دار الافتاء، وكان على رأس مانحى شهادات التخرج لتلك البعثات، الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية.

وفى السطور التالية نستعرض دور دار الافتاء فى استقبال بعثات الطلاب من الدول الإسلامية.....