تعرف على خطة دار الإفتاء لتدريب الوافدين على الفتوى من دول العالم

شهدت الفترة الماضية تخريج عدة دفعات من طلاب عدة دول تلقوا دورات تدريبية داخل دار الافتاء، وكان على رأس مانحى شهادات التخرج لتلك البعثات، الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية.
وفى السطور التالية نستعرض دور دار الافتاء فى استقبال بعثات الطلاب من الدول الإسلامية.....
تستقبل دار الإفتاء المصرية بعثات من طلاب الكليات الشرعية من عدة دول إسلامية، من الراغبين في التدريب على الإفتاء وتحصيل مهاراته حتى يتمكنوا من القيام بِمُهمَّة الإفتاء في بلادهم بعد عودتهم إليها، ولذا اعتمدت دار الإفتاء منهجًا في صورة دورة للإفتاء مدتها ثلاث سنوات، يتلقى الطالب فيها مجموعة من المواد المؤهلة لمهمة الإفتاء، ويقوم بتدريس هذه المواد نخبة من أساتذة جامعة الأزهر، كما يحضر الطالب مجالس الإفتاء تحت إشراف أمناء الفتوى. ويتلقى أيضا تدريبًا عمليًّا على مهارات الإفتاء تحت إشراف إدارة التدريب بالدار، ويمنح مجتاز هذه الدورة شهادة في نهاية مدة دراسته تفيد تلقيه التدريب على الإفتاء بدار الإفتاء المصرية.
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