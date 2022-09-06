تعرف على جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجارى

كتب محمود عبد الراضي -أسماء شلبى

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (صاحب أحد محال الملابس الجاهزة كائن بدائرة قسم شرطة شبرا بالقاهرة)، وذلك لإدارته المحل بدون ترخيص، وقيامه بتخزين كميات من الملابس الجاهزة والمصنعة من خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها مستخدماً علامات تجارية لماركات عالمية ، كما عثر بداخل المخزن المشار إليه على (2600 قطعة ملابس مختلفة).

وبمواجهته إعترف بإدارته المحل المشار إليه بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.