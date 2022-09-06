تعرف على برنامج عمل مجلس الأمن عن شهر سبتمبر الجارى.. برئاسة فرنسا

كتبت : هند المغربي

تولت بعثة فرنسا في الأمم المتحدة رئاسة مجلس الأمن خلال شهر سبتمبر الجارى حيث اعتمد أعضاء المجلس برنامج العمل للشهر الجارى والذى يضم عدد من الاجتماعات والجلسات الهامة، حيث تأتى الحرب في أوكرانيا في مقدمة برنامج العمل.

ووفق تقرير مجلس الأمن سيعقد مجلس الأمن إحاطة حول إصلاح عمليات حفظ السلام عملاً بالقرار 2378 الصادر في 20 سبتمبر 2017. ومن المتوقع أن يقدم وكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيير لاكروا إحاطة.

ومن المقرر أن تستمر أوكرانيا كمحور تركيز رئيسي لأعضاء المجلس هذا الشهر، تخطط فرنسا لتنظيم إحاطة على المستوى الوزاري بشأن أوكرانيا خلال أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن تترأس وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا الاجتماع الذي سيركز على متابعة المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب ويقدم الأمين العام أنطونيو جوتيريش ايجاز للوضع الحالي

وأضاف تقرير مجلس الأمن أنه من المقرر عقد اجتماعين آخرين بشأن أوكرانيا في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر: اجتماع طلبته روسيا بشأن الوضع في محطة زابوريزهجيا للطاقة النووية (ZNPP) وآخر بشأن التهجير القسري للمدنيين الأوكرانيين ، وهو ما طلبته ألبانيا والولايات المتحدة.

وفيما يتعلق بالقضايا الآسيوية ، سيعقد مجلس الأمن اجتماعه ربع السنوي حول أفغانستان. ومن المتوقع أن يقدم الإحاطة مسؤول من إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام (DPPA) وممثل للمجتمع المدني.

فيما يطرح المجلس في اجتماعاته قضايا الشرق الأوسط خلال برنامج هذا الشهر، فيما يتعلق بالعراق ، من المتوقع أن يجدد المجلس ولاية فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها داعش (يونيتاد) ، والتي تنتهي في 17 سبتمبر.

كما يعقد أعضاء المجلس مشاورات مغلقة بشأن اليمن، والموجزات المتوقعة هم المبعوث الخاص لليمن هانز جروندبرج ، ومدير قسم العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية رينا جيلاني ، ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) اللواء مايكل بيري.

وسيعقد المجلس اجتماعاته الشهرية حول المسارات السياسية والإنسانية والكيميائية في سوريا وتقدم الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو إيجازًا حول ملف الأسلحة الكيميائية ويكون المبعوث الخاص لسوريا جير بيدرسن ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث هما المتحدثان المقرران في اجتماع مشترك حول القضايا السياسية والإنسانية على التوالي.

سيعقد أعضاء المجلس هذا الشهر حوارًا تفاعليًا وفقًا للقرار 2642 الصادر في 12 يوليو ، والذي أعاد التصريح بآلية المساعدات الإنسانية عبر الحدود السورية.

ومن المتوقع أن يطلع المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط ، تور وينيسلاند ، خلال الاجتماع الشهري للمجلس على "الوضع في الشرق الأوسط ، بما في ذلك القضية الفلسطينية".

كما سيتم مناقشة العديد من القضايا الأفريقية في سبتمبر. من المتوقع أن يصوت أعضاء المجلس على مشروع قرار يجدد التفويضات الممنوحة بموجب القرار 2546 المؤرخ 2 أكتوبر 2020 ، ويسمح للدول الأعضاء التي تعمل بصفتها الوطنية أو من خلال المنظمات الإقليمية باعتراض السفن قبالة السواحل الليبية المشتبه بتهريبها للمهاجرين. كما سيعقد أعضاء المجلس مشاورات مغلقة بشأن ليبيا ، يقدم خلالها مسؤول إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام إحاطة.

وستكون هناك جلسة إحاطة مفتوحة ، تليها مشاورات مغلقة ، بشأن الصومال. ومن المتوقع أن يطلع الممثل الخاص للصومال ورئيس بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في الصومال جيمس سوان والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي أنيت ويبر بحضور ممثل الاتحاد الإفريقي إيجازًا أيضًا.

وحول السودان ، سيكون هناك إحاطة مفتوحة ، تليها مشاورات مغلقة ، حول بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان(UNITAMS). سيقدم الممثل الخاص للسودان ورئيس UNITAMS فولكر بيرثيس تقرير الأمين العام عن المهمة لمدة 90 يومًا، كما يجوز لممثل المجتمع المدني إيجاز. هذا الشهر ، من المتوقع أن يقدم رئيس لجنة عقوبات السودان 1591 ، السفير هارولد أدلاي أجيمان من (غانا) ، إحاطة ربع سنوية عن عمل اللجنة.

سيعقد المجلس جلسة إحاطة مفتوحة ، تليها مشاورات مغلقة ، حول بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان بحضور الممثل الخاص لجنوب السودان ورئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان نيكولاس هايسوم .

سيكون هناك إحاطة ومشاورات حول الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية بحضور الممثل الخاص ورئيس بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (MONUSCO) بينتو كيتا وممثل المجتمع المدني، كما سيتابع أعضاء المجلس عن كثب التطورات في إثيوبيا وميانمار.