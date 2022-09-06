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تحرير 689 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 11:43 ص
تحرير 689 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة قرار غلق المحلات- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن تحرير 689 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.
 
وكشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، أنه يتم التنبيه، ثم يتم فرض غرامة 4000 جنيه على المخالفين لقرارات ترشيد استهلاك الكهرباء بالمحلات العامة، مضيفا أنه إذا كان المحل غير مرخص يتم الغلق حتى الحصول على ترخيص.
 
وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دى إم سي"، أن المحافظين يعملون على مدار الساعة لتنفيذ قرار إغلاق المحلات العامة لترشيد استهلاك الكهرباء.
 
وأشار الدكتور خالد قاسم إلى أن وزارة التنمية المحلية تتابع مع أجهزة الإدارة المحلية إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بالمنشآت الرياضية ودور العبادة.
 
 

 


استهلاك الكهرباء

ترشيد استهلاك الكهرباء بالمحلات

وزارة الداخلية

مخالفة للمحلات

قرار الغلق



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