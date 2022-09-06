تحرير 45 محضرا لمخابز تموينية مخالفة بمركز البدارى أسيوط

أسيوط- فريق محافظات

تمكنت حملة تموينية مكبرة من مديرية التموين بأسيوط بالاشتراك مع مباحث التموين من ضبط عدد 253 بطاقة تموينية مع اصحاب المخابز وتحرير عدد 45 محضر لمخابز تموينية مخالفة للقانون.

وكانت مديرية التموين بناء علي تعليمات المهندس محمد اسماعيل وكيل وزاره التموين، والتجارة الداخلية بأسيوط قد شنت حملة مكبرة استهدفت مركز ومدينه البداري برئاسه عصام عبد الملاك و احمد حسن عبد الله و امجد فرح نسيم وبالإشتراك مع مباحث تموين أسيوط وبالتفتيش والمرور على الاسواق تم تحرير عدد 45 محضر ما بين نقص وزن وتوقف ومواصفات ، ومخالفات مختلفه وضبط عدد 253 بطاقه تموينيه عند احد اصحاب المخابز وتم تحرير المحاضره اللازمه وجار العرض على النيابة العامة.