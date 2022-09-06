اليوم السابع
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تحرير 123912 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 11:50 ص
تحرير 123912 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة حملة مرورية - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 123912 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات ضبط 33905 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 
كما تمكنت قوات الأمن من ضبط 2788 مخالفة السير بدون تراخيص و7 دراجات نارية مخالفة، وضبط 8 مخالفات موقف عشوائى و14 مخالفة شروط التراخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 
 

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