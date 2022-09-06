تحرير 10765 عقدا للمتقدمين بطلبات لتقنين أوضاعهم بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن بضرورة تشجيع المواطنين على المضي قدماً نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة الدولة والتيسير عليهم لتقنين أوضاعهم وفقاً للقانون، مؤكداً أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على إسترداد حقوقها والتيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة.

وأكد محافظ الشرقية على مدير إدارة الأملاك سرعة الانتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوي، والجدية والحزم في إدارته، وفقاً للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، لافتاً إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.

وفى إطار المتابعة المستمرة لملف تقنين أراضي أملاك الدولة، استعرض العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام الموقف الحالى لمنظومة التقنين حيث تم تحرير 10 الآف و 765 عقدا بمراكز المحافظة، بالإضافة إلى أن عدد العقود المنتظر تحريرها 1707 عقدا، وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين 17 ألفا و540 طلبا، منها 14 ألفا و416 طلب صالح للتقنين و3124 طلب غير صالح للتقنين، حيث تواصل لجان الفحص والمعاينة عملها للانتهاء من كافة الطلبات المتبقية.

وأضاف مدير إدارة أملاك الدولة أنه تم عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذى لتقنين الأراضي وموجات الإزالات للتعديات وعمل التقارير الخاصة بهذا الشأن ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها.

وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع فى إستكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة وتحصيل مستحقاتها وموافاة وزارة التنمية المحلية ببيان يومى وفقاً للكتاب الدوري لسنة 2020 لردع المخالفين وإسترداد حق الدولة والشعب كاملاً.