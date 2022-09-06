تحت شعار "المستقبل الأخضر".. انطلاق معسكرات تحدى الشباب بمشاركة 500 شاب وفتاة بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

انطلقت اليوم فعاليات المعسكر الأول لتدريب الشباب بمركز شباب أبو منجوج بشبراخيت، التى تنظمها مديرية الشباب بالبحيرة ضمن مبادرة تحدي الشباب النسخة الثالثة تحت عنوان "المستقبل الأخضر" وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسف وبمشاركة 500 شاب وفتاة.

وأوضح الدكتور إبراهيم خضر، وكيل وزارة الشباب بالبحيرة، لأن هذه المبادرة تأتى فى إطار الجهود التى تقوم بها الدولة لتدريب وتأهيل الشباب وتمكينهم من المشاركة الفعالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

مشيرا إلى أن معسكرات تحدي الشباب النسخة الثالثة مستمرة حتى يوم 26 من سبتمبر الجارى وتهدف إلى مشاركة الشباب في تناول قضايا تغير المناخ وأسبابه وآثاره، والطرق المحتملة لمواجهة هذا التحدي.

وأشار وكيل وزارة الشباب إلى تزامن هذه المبادرة مع الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول العالمية في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ والتي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ والتى تسعى الدولة جاهدة بجميع مؤسساتها الى تحسين المناخ المصري والاعتماد على الطاقة النظيفة.