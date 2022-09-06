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تأجيل محاكمة مستريح المواشى بأسوان لجلسة الأول من أكتوبر

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 12:16 م
تأجيل محاكمة مستريح المواشى بأسوان لجلسة الأول من أكتوبر محاكمة - أرشيفية
قنا - صابر سعيد

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أجلت محكمة قنا الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، محاكمة مصطفى البنك والمعروف إعلاميًا بـ"مستريح المواشي" لجلسة الأول من أكتوبر.

كانت جهات التحقيق قد أمرت بإحالة مصطفى البنك الشهير بمستريح أسوان، إلى محكمة الجنايات الاقتصادية أسوان، لاتهامه بالاستيلاء على أموال 9319 من الضحايا بإجمالي مبالغ وصلت ما يقرب من المليار جنيه.

ورصدت الأجهزة الأمنية تردد عدد من المواطنين أمام منزل أحد الأشخاص مقيم بقرية البوصيلية بمركز إدفو بأسوان، للمطالبة باسترداد أموالهم لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والحصول على مواشيهم وأموالهم بزعم توظيفها مقابل أرباح مرتفعة وامتناعه عن السداد، وتمكنه من الهرب، وبالفحص تبين أن المذكور حصل على قرابة 200 مليون جنيه، منهم تحت زعم توظيفها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

 

محاكمة مصطفي البنك

مستريح اسوان

تاجر المواشي

المحكمة الاقتصادية

امن قنا



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