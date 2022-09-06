بوتين يعطى أمرا بإنشاء منتجعات بحرية جديدة لجميع المواسم فى روسيا

وكالات

اقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إعادة إنشاء منتجع كاياكنت الشهير الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية على بحر قزوين.

وحسب موقع سبوتنيك، قال بوتين خلال اجتماع لمجلس الدولة لتنمية السياحة في روسيا، إنه "من الضروري أيضا مواصلة تطوير المجمعات السياحية والترفيهية في شمال القوقاز، بما في ذلك إحياء منطقة منتجع كاياكنت في بحر قزوين".

وأشار بوتين إلى أنها كانت في العهد السوفيتي من أفضل المنتجعات في البلاد وينابيعها الحرارية وطينها العلاجي لها خصائص فريدة، مؤكدا أن "هناك فرصة لإنشاء مركز على هذه القاعدة لا يكون أدنى من أشهر المنتجعات الأجنبية".

وأوضح بوتين أن مثل هذه المنتجعات يجب أن تكون صالحة لجميع المواسم وأن تتمتع ببنية تحتية حديثة ومريحة، بما في ذلك حمامات السباحة، بحيث يمكن لما يصل إلى 9 ملايين شخص الاسترخاء هناك كل عام.

وشدد الرئيس بوتين على أن العطل على شاطئ البحر مطلوبة بشدة.