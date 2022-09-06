اليوم السابع
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بدء ثانى جلسات محاكمة المتهمين بخلية العجوزة

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 11:24 ص
بدء ثانى جلسات محاكمة المتهمين بخلية العجوزة حبس متهمين_أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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بدأت منذ قليل الدائرة الأولي إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، نظر ثاني جلسات جلسات محاكمة 43 متهماً لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة بخلية العجوزة.
 
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام  أبـو العـلا وغريب عزت ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وسكرتارية أحمد مصطفي. 
 
كانت قد أمرت نيابة امن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإحالة 43 متهماً بتولي وقيادة جماعة إرهابية الي المحاكمة العاجلة، لمعاقبـة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة.
 
 

جماعة ارهابية

الجنايات

خليه العجوزه

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